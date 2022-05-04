兒童急性肝炎成因仍然是謎　腹痛同時出現黃疸必須求醫｜新聞教室

世界衛生組織在5月3日，指已收到20個國家呈報的228宗不明兒童肝炎個案，並主要集中在歐美地區。但相關的肝炎似乎已傳染至東南亞，在印尼、日本等均發現個案。



肝炎是什麼？

肝炎是肝臟發炎的現象，普遍會出現黃疸、食慾減低及腹痛的病徵。造成肝炎的原因有很多種，其中病毒性肝炎為最常見，包括由甲、乙、丙、丁、戊型肝炎病毒造成的肝炎。

而酒精中毒、藥物、誤吃化學品中毒或含毒傘肽的毒菇亦會造成肝炎。急性肝炎可致命，而慢性肝炎可導致肝硬化以致肝癌，同必須治療。

圖為乙型肝炎病毒，在電子顯微鏡下的情況。新兒童急性肝炎已排除不是典型的肝炎病毒導致，原因未明。（AP）

首宗通報何時出現？

首宗通報在英國4月初出現，一群兒童先後患上急性肝炎，但他們健康紀錄良好，也沒有外遊或接觸化學品物品其他紀錄。醫生亦很快排除了常見的各種肝炎病毒成因，肝炎發生原因不明。

此後，奧地利、比利時、丹麥、法國、德國、愛爾蘭、以色列、意大利、日本、荷蘭、挪威、波蘭、羅馬尼亞、西班牙和美國都報告了類似的病例。

不明肝炎的病徵是什麼？

大部分的患者都出現了腸道症狀，包括嘔吐、腹瀉和腹痛，同時皮膚及眼白發黃，俗稱黃疸。同時他們的肝酵素水平很高，這是肝臟受損或發炎的跡象。

大部分的患者經治療後已痊癒，但亦有少量患者出現肝衰竭，需要肝臟移植，事件亦造成最少1人死亡。另外印尼有3名兒童在近日因肝炎逝世，當局正調查原因，是否與這一系列的不明肝炎有關。

有專家指出兒童患上腸道疾病十分常見，但若出現黃疸症狀，便需立刻求醫。

是什麼造成肝炎？

目前造成肝炎的原因未明，因大部分患者兒童均未接種新冠疫苗關係，所以已排除由疫苗造成。至於是否由接觸新冠病毒而導致，目前仍未知。

現時一個主流假設是腺病毒所致，世衛表示在最近169個病例中，有最少74宗感染了腺病毒。腺病毒感染在兒童群組常見，當中腺病毒41可造成腸道症狀。雖然腺病毒可以造成肝炎，但一般只會發生在免疫系統出現缺憾的患者身上。一般健康人體身上，極少會造成肝炎。

有科學家認為可能是新的腺病毒出現，或是在其他環境因素下造成。