英國錄得一宗猴痘個案　患者懷疑於尼日利亞受感染

英國衛生官員5月7日指，當地出現一宗罕見的猴痘（monkeypox）個案，估計患者可能在尼日利亞受到感染。當局強調大規模傳染的風險非常低。



天空新聞（Sky News）報道，該名患者最近從尼日利亞返回英國，目前在倫敦一間醫院接受治療。

根據香港衛生防護中心的資料顯示，猴痘是一種由猴痘病毒引起的人畜共患病，該病毒於1958年從研究用的猴子身上首次被發現，因此該病被命名為「猴痘」。而在1970年，非洲剛果民主共和國（DR Congo）出現首宗人類感染猴痘個案，自此猴痘爆發主要發生在中非和西非。

猴痘的症狀與天花相似，但病情較輕微。患者會在感染後數天出現發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大。於出現皮疹前，嚴重淋巴結腫大可以是猴痘的一個顯著特徵。自發燒後約1至3天，口腔內會出現潰瘍，身體其它部位亦會出現皮疹。皮疹通常會於十天至兩週內從斑丘疹發展到水疱、膿疱，然後是結痂，而在身體所有部位的皮疹一般會同步發展。

猴痘病徵持續14至21天，患者通常會自行痊癒。過去的猴痘爆發中，患者的死亡率介乎1％至10％之間。

人類可能與受感染的動物、人、或受污染的物件接觸而患上猴痘。另外假如被野生動物例如某些靈長類動物、囓齒動物和松鼠等咬傷或抓傷，或直接接觸其體液，都可能會受感染。而長期面對面接觸引致的飛沫傳播，或直接的體液接觸，亦可能令病毒人傳人。

除了這宗個案，英國曾於2019年12月3日錄得猴痘病例，另外以色列及新加坡亦分別於2018及2019年發現兩人受感染。