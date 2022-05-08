母親節不一定快樂　「他們」正在渡過難熬的一天

全球多地5月8日迎來母親節，不少民眾紛紛買禮物送給媽媽，與她們一起歡度佳節。惟對一些人來說，母親節不是快樂的日子，這節日甚至會勾起他們的傷痛回憶。



其中一個令部分人在母親節感到難過的原因，是因為他們在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情中失去母親，或失去孩子。自疫情開始以來，很多長者、長期病患者、兒童病逝，家屬在母親節時，或會更加思念已逝去之人，內心更加悲痛。

防疫措施阻團聚

一些人的母親避過新冠病毒的魔爪，卻仍因防疫限制而不能與家人團聚。加拿大廣播公司（CBC）5月6日稱，75歲的卵巢癌病人林賽（Betty Lindsay）住在加拿大里賈納（Regina）一間療養院，她本來很期待在母親節時與兒女相聚，但院舍出現確診個案，院方最終決定禁止家屬探訪。林賽得悉這消息後，傷心得不斷痛哭。

美國新冠肺炎疫情：圖為2020年12月4日，美國科羅拉多州一名女子到安老院探望母親，她們只能隔着塑膠帳篷擁抱。（Getty）

戰爭

有人已在戰爭中失去媽媽或子女，因此無法感受到母親節的快樂。自俄羅斯2月24日開始入侵烏克蘭以來，很多人與骨肉至親陰陽相隔。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）4月7日分享烏克蘭4歲男童薩沙（Sasha Zdanovych）的故事，他嘗試坐小船逃離首都基輔北部的小鎮時，遇上船隻翻側的意外，他因此不幸喪生。薩沙的母親在26天後才得悉他的死訊，她表示：「世人絕不能忘記薩沙的名字，或對這件事有責任的人。」

泰國新冠肺炎疫情：圖為2021年8月30日，泰國一名孕婦在曼谷一購物中心內接種她第一支新冠疫苗。（Getty）

生育方面的困難

世上有不少女性都希望成為母親，一些人卻因不育、多次流產、或另一半不想生育而無法如願，母親節或會刺痛她們的心。

《衛報》5月7日刊登一名女子的文章，她提及自己無法成為母親，在看到與母親節有關的廣告時，只好設法避開、以免令自己不開心。

家庭問題

部份人與媽媽的關係不好、因各種原因而不能與母親聯絡、或是從未見過母親、或於只有父親的單親家庭中成長，他們對母親節的情緒可能是更複雜的。

烏克蘭：圖為2022年5月3日，一名烏克蘭母親帶着孩子，準備坐巴士逃到波蘭。 （Getty）

多元家庭

也有人在多元家庭中成長，有兩位父親但沒母親，或家長是跨性別人士。這些家庭一樣可以很幸福，家長是否「母親」不重要，他們不一定要慶祝「母親節」，每天也可以是子女表達愛意的日子。

專家建議

美國非牟利組織The Mental Health Coalition的臨床心理學家托雷斯-麥凱 （Naomi Torres-Mackie）表示，民眾在母親節臨近時出現很多情緒，是自然的。與否認或嘗試減輕自己的情緒相比，擁抱自己的經歷、並採取措施照顧自己，是更好的做法。

加拿大心理學家弗雷德里克（Joanne Frederick）說：「在母親節，照顧自己是不容商榷的。」