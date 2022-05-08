王岐山訪韓國　成疫情開始以來首名外訪中國正國級領導人

撰文：房伊媚
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中國國家主席習近平特別代表、國家副主席王岐山將率團赴韓國，出席5月10日在首爾舉行的尹錫悅總統就職儀式。中國《北京青年報》7日稱，王岐山將成為自新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情開始以來，首名外訪的中國正國級國家領導人。

《北京青年報》7日稱，王岐山此行有數個特別之處。

報道稱，其中一個特別之處是王岐山以「習近平特別代表」的身份赴韓。國家主席特別代表、國家主席特使、中國政府代表都是「特使」，是為臨時執行某項使命而派遣的外交代表，又稱臨時外交代表。在疫情開始後，以中國國家主席特別代表或特使身份外訪的官員並不多。

第二個特別之處是，這是中國國家副主席首次出席韓國總統就職儀式。

中國外交部是次宣布王岐山赴韓的消息時，說法是「王岐山將率團赴韓國」，而「率團」這表述在前3次中方高級官員參加韓國就職典禮的新聞稿中都沒出現。

中韓關係也是王岐山此次韓國之旅的特別之處。2022年是中韓建交30周年，也是「中韓文化交流年」。在政治互信方面，中韓兩國包括最高層在內的各層級交流往來頻繁，政府、議會和政黨間交流活躍，而且這種發展趨勢，並未受到韓國政黨輪替執政的影響。

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