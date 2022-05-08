美國疫情加劇　整體趨勢走高　洛杉磯縣師生確診個案急飆3倍

美國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情加劇。加州（California）洛杉磯縣（Los Angeles County）衛生官員5月4日表示，當地在3月21日至4月24日期間，學生和老師確診新冠肺炎的個案急增3倍。



美國已放寬防疫措施，多地取消大部份公眾場所的口罩令。加州和洛杉磯縣政府自3月12日起取消學校的口罩令，其後洛杉磯縣的學校和工作場所，也出現確診個案數量上升的情況。

洛杉磯縣公共衛生主任費勒（Barbara Ferrer）5月4日稱，3月21日至3月27日期間，洛杉磯縣幼稚園至12年級學生、以及學校職員的確診個案約有300個；在4月18日至4月24日期間，在這類人士當中的確診個案數量已上升至約1,200個。可見這類人士的確診個案數量急增3倍。

美國全國的確診個案數量也有上升的趨勢。在4月27日，美國單日新增確診個案的7天移動平均數為53,362個；到5月4日，美國單日新增確診個案的7天移動平均數已上升至64,781個。

Omicron新亞型迅速傳播

這與新冠病毒變異病毒株Omicron（奧密克戎）的新亞型迅速傳播有關，當中新亞型BA.2.12.1或會在未來數週內，成為美國的主流病毒株。《華盛頓郵報》5月7日稱，一名美國高官6日警告，Omicron新亞型或於2022年秋季和冬季，導致美國的新冠肺炎確診個案數量達1億，以及導致大量病人死亡。

兒童或將可自行決定打針

美國政府希望藉加強新冠疫苗接種工作、增購病毒檢測工具和治療藥物來應對新一波疫情。加州參議會司法委員會5月5日通過一項法案，它將批准12歲以上兒童自行決定接種包括新冠疫苗在內的疫苗，他們事前不須得到家長同意。