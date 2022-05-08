英國地方選舉｜北愛親英政黨失利　藍韜文促修「北愛爾蘭議定書」

英國地方選舉結果出爐，5月7日，在北愛爾蘭地方議會選舉中，北愛民族主義政黨新芬黨首次超越親英派的民主統一黨成為北愛議會最大政黨。英國副首相藍韜文稱結果表明，修訂「北愛爾蘭議定書」不能推遲，它的問題正在危及北愛爾蘭地區的穩定。



北愛爾蘭議會有90個議席，在已經公布的88個議席中，新芬黨（Sinn Fein）取得27席，立場親英的北愛爾蘭民主統一黨（DUP）則只有24席。

新芬黨（Sinn Fein）在北愛爾蘭大勝，成為當地議會101年歷史以來，首次有民族主義政黨控制議會。新芬黨稱選舉結果象徵北愛迎來一個「新時代」。選舉結果亦意味着，新芬黨副領袖奧尼爾（Michelle O'Neill）可破天荒成為擔任首席部長的民族主義者。

藍韜文（Dominic Raab）稱英國政府希望看到新組建的政府為北愛地區帶來穩定，但「北愛爾蘭議定書」正在對此帶來威脅。他稱必須修訂「北愛爾蘭議定書」而且不能推遲。

民主統一黨領袖唐納森（Jeffrey Donaldson）7日表示，該黨接受選舉結果，但將繼續向英國政府施壓，要求修訂「北愛爾蘭議定書」。他還補充說，除非修訂「北愛爾蘭議定書」取得進展，否則將不會考慮與新芬黨組建北愛自治政府。

根據規定，北愛爾蘭議會需要以分享權力形式執政，即希望愛爾蘭統一的民族主義政黨與留英派政黨共享權力。不過民主統一黨曾表明寧願杯葛北愛政府，都不希望有民族主義者成為首席部長，唐納森7日稱未決定會否提名副首席部長人選。

民主統一黨在今次選舉的敗因，主要與該黨在處理英國脫歐及北愛爾蘭貿易安排上的表現欠佳，亦影響其他留英派政黨的選情。

「北愛爾蘭議定書」是英國「脫歐」協議的一部份，旨在解決英國「脫歐」後與歐盟的貿易安排。按照英國「脫歐」協議，北愛地區留在歐洲單一市場與歐盟關稅同盟內，以防止愛爾蘭島內出現陸上「硬邊界」。但這一安排導致北愛地區與英國大不列顛島之間設立關卡，由此加劇了北愛地區親英派與獨立派之間的矛盾。