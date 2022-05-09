移民｜美國富豪為出走鋪路紛買黃金護照　這個問題令他們深深恐懼

撰文：許懿安
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在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續、氣候變化以及政治分歧等問題加劇的背景下，多間外國投資移民公司稱過去3年來，美國億萬富翁、科技企業家和名人都在為他們的家人制定「B計劃」，申請別國公民身份或居留權者人數急增。

數間投資移民公司接受美國商業新聞網站商業內幕（Business Insider）訪問時稱，逾十多個國家願意為外國富豪提供「黃金護照」或「黃金簽證」，讓他們取得公民身份或永久居留權，以換取他們的投資。

商業內幕7日引述稱《福布斯》雜誌稱，最貴的計劃，從馬爾他（Malta）的110萬美元到奧地利（Austria）的950萬美元都有——這可不是一般人負擔得起的「太平門」。

那些「不差錢」的富人則選擇用錢解決問題。總部在英國倫敦的移民顧問公司Henley & Partners提供數據，顯示公司向美國居民服務，從2019年至2020年間增加327%，到2021年再增10%。

新冠肺炎疫情持續期間政府實行的封城措施，以及美國時任總統特朗普帶來的混亂，導致美國富人不得不為將來打算。圖為美國前總統特朗普2022年2月26日在佛羅里達州奧蘭多舉行的保守派政治行動會議上發表講話。（AP）

有意出走人數急升

總部在美國紐約的顧問公司Dasein Advisors的行政總裁加法里（Reaz Jafri）稱，他過去3年收到的查詢，是過去20年的總和，而這些客戶都有一個共同點：對美國社會未來有根深蒂固的恐懼。

Henley & Partners私人客戶負責人沃萊克（Dominic Volek）稱，現有4個C在推動富豪精英投資移民：新冠肺炎、氣候變化（climate change）、加密貨幣（cryptocurrency）及衝突（conflict）。

內文稱，申請這些護照和簽證的人，以往主要是亞洲地區的富豪，但過去3年來，來自美國的客戶大幅增加。他們採取行動，始於美國前總統特朗普（Donald Trump）在任期間，並在疫情期間「封城」實行時進一步增加。

他稱，這些人紛紛離開美國並非對美國現狀感到失望，就是看不到美國再有機會。他們希望紮根歐洲，為下一代的未來鋪路。

圖為2021年12月21日，里斯本的街坊在路上閒聊。（AP）

這個地方是香餑餑？

提供「黃金護照」及「黃金簽證」的國家主要是加勒比海及歐洲國家，當中最受歡迎、也是最昂貴的選擇是塞浦路斯（Cyprus）、黑山（Montenegro）和馬耳他，葡萄牙是近年最受歡迎的地方。人們持有這些國家發出的護照，可自由地隨時到歐盟任何地方定居。

2間接受商業內幕訪問的公司稱，葡萄牙的「黃金簽證」（5年居留許可證）在美國富人群體中最受歡迎。

它的最低投資額只需20萬美元多一點，申請者平均每年只須在葡國逗留7天便可。簽證到期時，持有人可申請成為該國公民，只需等多3年便成事。

總部在英國倫敦的Latitude Residency & Citizenship的管理合夥人蘇萊曼（Ezzedeen Soleiman）稱，葡萄牙將會是下一個加州，將會有大批的精英和富豪前往。

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