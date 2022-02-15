韓國《殭屍校園》等劇熱遍全球　韓政府順勢推出「韓流簽證」

又一齣以殭屍為題材的韓劇上映，《殭屍校園》已經登上Netflix全球非英語片類的影集冠軍，成為《魷魚遊戲》之後最新的追劇焦點。韓國政府看到這一波韓流熱潮，計畫推出「韓流簽證」，未來只要到韓國境內的舞蹈學院等私人教育機構註冊，就能得到韓流簽證短期居留，鼓勵更多外國民眾到韓國學習，宣揚韓流的強大。



「殭屍病毒蔓延的學校，被孤立等待救援的學生們，為了生存展開生死搏鬥。」據TVBS在韓國的新聞合作夥伴YonhapnewsTV的報道，繼《魷魚遊戲》之後，《殭屍校園》成為又一齣在Netflix橫掃全球的韓劇，雖然是類似電影《屍殺列車》和韓劇《屍戰朝鮮》的典型殭屍敘事，這齣戲的背景設定以高中生為校園主角，增添了新鮮感。

《殭屍校園》改編自同名網絡漫畫，劇情着重校園欺凌、高中生未婚懷孕等情節，反映現實，同時也呼應新冠疫情大流行。殭屍們的動作場面經過精密設計，讓透過手機、平板追劇的觀眾超有臨場感。殭屍校園導演李在奎表示：「我希望觀眾能感受到殭屍出沒的情形正在眼前發生，我們的武術團隊或是殭屍演員們，都會事先進行動線彩排，試拍結束後才由演員們來彩排。」《殭屍校園》也引起外媒關注，英國《衛報》稱「韓國是殭屍作品創作的最強者」，美國娛樂雜誌《綜藝》則說《殭屍校園》像《魷魚遊戲》一樣，大量利用噩夢般的背景，產生令人暈眩的效果。

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在韓流帶動下，韓國政府也端出新政策。K-POP、韓劇、韓國美容等等，韓流文化獲得前所未見的極大關注，為了讓世界更廣泛地了解韓流，政府決定今年制定新的簽證，為文化留學生準備所謂的「韓流簽證」。過去海外人士想留在韓國，必須取得學生簽證或是就業簽證，未來只要到舞蹈學院等私人教育機構註冊，一樣能得到韓流簽證。聽到這個好消息後，海外韓流粉絲都躍躍欲試，特別是中國大陸媒體，以「開放包容的移民政策」爭先恐後地介紹韓流簽證，微博上的相關內容一天內便有超過300萬次搜索。

相較於海外粉絲的熱烈回響，韓國國內的反應大相逕庭。「來韓國學習韓流文化，這些人會不會成為種子，塑造更大的傳播契機呢？」有韓國民眾表示：「在海外也有很多以語言研修為由，卻中斷補習班跑出去玩的例子，我們的韓流簽證也有可能被惡意利用，來了很多中國人，沒有好處，卻衍生很多事情。」韓國法務部表示，韓流簽證將成為在韓短期滯留的形態之一，但具體實施的對象、期限和時間，要充分討論後才能決定。

儘管韓流在全世界風風光光，韓國國產電影卻因疫情面臨困境，今年春節假期推出的兩部韓片，成績都不盡理想，還有更多電影上映遙遙無期。因新冠疫情未能上映的所謂「倉庫電影」佔多數，投入250億韓圜製作費的《緊急迫降》，去年受邀參加康城影展後，至今未能上映，尹濟均導演的音樂劇電影《英雄》上映日期已經延了2年。電影產業分析家金炯浩指：「隨着時間流逝，新作逐漸成為舊作，電影院缺乏上映的電影，觀眾沒有新的電影可看，電影市場的惡性循環是更大的問題。」韓國電影不是依靠出口，而是依賴國內市場，大成本製作的電影，必須從電影院回收鉅額製作費，從片商立場來看，不能輕易上映，電影院將場次空缺留給荷里活大片和重新上映的外國電影，小成本的韓片也搶不到機會，使得韓片整體陷入困境。

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