烏克蘭．持續更新｜德企VNG將向俄指定銀行匯款　以符合俄國要求

俄烏戰事在5月10日踏入第76日。聯合國數據顯示，截至5月8日午夜，戰爭中已有3,381名平民喪生、傷者人數3,680人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・英媒指，據德國天然氣公司VNG表示，公司將向俄羅斯天然氣工業銀行匯入歐元，並預計在兌換為盧布時不會面臨問題，以符合莫斯科新支付方案的主要要求。

・烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在該國勝利日的錄像演說中表示，烏克蘭會在俄烏戰爭中取勝。

・敖德薩（Odesa）發生多次導彈襲擊後，已處於宵禁狀態。9日俄軍對這個南部港口城市發射導彈，迫使來訪的歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）急尋掩體躲避。當時他在與烏克蘭總理什梅加爾（Denys Shmyhal）以及一些與會者在敖德薩地區開會。

米歇爾此行未有事先公布，外界暫未知他之後會否前往基輔會見澤連斯基。

5月10日最新消息

2030 俄羅斯財政部新聞處表示，預測俄國2022年度GDP下降12%並創下1994年以來最大跌幅的新聞，是與事實不符。

2020 俄羅斯國防部發言人科納申科夫5月10日表示，自對烏克蘭開展特別軍事行動以來，俄軍已摧毀300套烏克蘭防空導彈系統。

1755 英媒指，據德國天然氣公司VNG表示，公司將向俄羅斯天然氣工業銀行匯入歐元，並預計在兌換為盧布時不會面臨問題，以符合莫斯科新支付方案的主要要求。

1611 俄羅斯國防部表示，對於烏克蘭與英美顧問策劃奪回蛇島的行動，俄方已擊退烏軍。

1445 烏克蘭指控俄羅斯向烏南港口城市敖德薩（Odesa）發射高超音速武器匕首飛彈（Kinzhal），擊中商場與兩間酒店。烏方指有兩人受傷。

0610 烏克蘭總統澤連斯基表示，烏克蘭已提交加入歐盟問卷的第二部分，澤連斯基形容一般來說通常需要幾個月，但烏克蘭幾週內完成所有工作。

0409 法國總統馬克龍表示，烏克蘭成為歐盟成員國的進程需數年時間，「說實話，如果我們不打算降低歐盟門檻的話，甚至是數十年。」

0330 俄羅斯國防部發言人科納申科夫表示，過去24小時俄空軍擊毀烏克蘭境內318個兵力裝備集結地點，擊斃近400人，炸毀48個單位的軍事設施。

0215 五角大樓發布消息，美國軍方已培訓超過310名烏克蘭官兵使用M777榴彈炮，並向基輔提供了90門榴彈炮。五角大樓發言人表示，還有50名烏克蘭官兵正在接受其它武器的培訓。另外15人完成了雷達培訓，100人完成了裝甲車操作培訓，榴彈炮維護培訓也開始啓動。

0110 烏克蘭國防部稱，俄羅斯軍隊正試圖「突襲」馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠。

0052 據說在烏克蘭東部城市魯別日諾耶（Rubizhne）和Bilohorivka鎮周圍發生激烈的戰鬥。9日波帕斯納鎮（Popasna）落入俄羅斯軍隊手中。

0045 美國駐聯合國大使托馬斯—格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）向美國有線新聞網絡（CNN）表示，從俄羅斯總統普京在演說中沒有任何重大的、升級的公布看來，普京已承認，他沒有什麼勝利可以慶祝。

0043 烏克蘭國防官員稱，俄軍對馬里烏波爾鋼鐵廠的炮擊仍然持續，過程中使用坦克及大炮。

回顧5月9日時局：