Pussy Riot樂隊隊長假扮外賣員逃出俄羅斯　稱過程如間諜小說情節

俄羅斯女性主義樂隊Pussy Riot常透過音樂和表演來表達對政府和政界的不滿，成員因此多次被捕。隊長Maria Alyokhina於4月假扮成外賣員，逃離俄羅斯。美媒5月10日刊登訪問她的內容，公開她出走的過程。



33歲的Maria Alyokhina對《紐約時報》說，她本來打算一直留在俄羅斯，但俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，令一切開始有變。

報道稱，自俄烏戰爭開始以來，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）政府加強打壓反戰人士，Maria Alyokhina本來將被軟禁，政府4月時將她的刑罰改為在流放地拘留21天。此事令她決定嘗試逃離俄羅斯。

她從朋友的家出發，當時她穿上外賣員的服飾，成功欺騙在屋外駐守的警員。由於她害怕被追蹤，她出發時甚至沒帶手機。

一名朋友駕車載她到白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）邊境，其後她在白羅斯境內滯留一週。她已被列入俄羅斯的通緝名單，因此她不能住酒店或到訪須提供身份證明文件的地方。她前兩次嘗試離開白羅斯，但均以失敗告終。她最終在一個歐洲國家的幫助下取得旅遊證件，成功逃至立陶宛。

Maria Alyokhina形容她的旅程：「它就像間諜小說（的情節）。」她仍希望自己有朝一日能回到故鄉俄羅斯，雖然此事看來不可能在短時間內發生。