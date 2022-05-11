WHO︱譚德塞指中國清零政策不可持續　北京促別發表不負責任言論

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）5月10日指，考慮到新冠病毒目前特性及對未來的預期，認為中國的清零政策不可持續。北京外交部11日回應指，中國完全有基礎、有條件、有能力實現「動態清零」，又稱希望有關人士能夠客觀理性看待中國的疫情防控政策，能夠更多地了解事實，不要發表不負責任的言論。



中國外交部發言人趙立堅11日主持例行記者會時回應稱，中國的「動態清零」總方針不是追求零感染，而是要以最低的社會成本，在最短的時間內控制住疫情，最大限度保障人民生命健康和正常生產生活秩序。

他稱中國絕大多數地區、絕大多數民眾生產生活正常，中國全國感染率和死亡率保持全球最低水平，並引述《刺針》雜誌3月一篇論文稱，在疫情期間，全球超額死亡估計達1,820萬人，超額死亡率為每10萬人120人，美國超額死亡率每10萬人179人，中國超額死亡率僅為每10萬人0.6人。

中國外交：圖為4月2日，中國外交部發言人趙立堅主持例行記者會。（Twitter@MFA_China）

趙立堅指正是得益於堅持「動態清零」總方針，今年3月以來，中國疫情防控經受住武漢保衛戰以來最為嚴峻的防控考驗並取得了階段成效，並指根據中國、美國科學家的新模型，如果中國放棄嚴格的「動態清零」政策，將可能導致150多萬人死於新冠疫情。

他又指作為人口大國，中國若放鬆疫情防控必將導致大量老年人死亡，中國的「動態清零」總方針有效保護了老年人和有基礎疾病的弱勢人群，中國的防控政策堅持動態更新，《疫情防控手冊》不斷改版，居民檢測、隔離方式也因勢調整，他指這是與時俱進的表現。

趙立堅強調，中國完全有基礎、有條件、有能力實現「動態清零」，也有充分信心打贏疫情防控的硬仗。他稱希望有關人士能夠客觀理性看待中國的疫情防控政策，能夠更多地了解事實，不要發表不負責任的言論。

閱讀更多：WHO｜譚德塞：慮及Omicron病毒行為後 不認為中國清零政策可持續