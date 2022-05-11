WHO｜譚德塞：慮及Omicron病毒行為後　不認為中國清零政策可持續

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）5月10日被英媒指出，他是罕見地對中國應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）所採用的「動態清零」政策進行批評，稱這是「不可持續」。



譚德塞在10日的記者會上稱，世衛不認為，中國應對新冠肺炎的政策「在考慮到病毒的行為後是可持續的。」

他稱：「我們已與中國的專家討論有關議題……我想（中國）改變策略會是非常重要。」

世衛組織突發衛生事件規劃執行主任瑞安（Michael Ryan）補充稱，推行有關政策時，也應考慮它對人權和經濟的影響。

他說：「我們需要平衡控制措施與它對社會及對經濟的影響，而這並不總是容易校準的。」

瑞安稱中國想採取嚴厲措施阻止病毒蔓延，但疫情持續爆發亦已顯示，阻止傳染力強的Omicron（奧密克戒）傳播的困難。

中國：堅持「動態清零」

中共中央總書記習近平5月5日主持會議，分析當前新冠肺炎疫情防控形勢，據新華社報道，會議指出，堅持外防輸入、內防反彈，堅持動態清零，因時因勢不斷調整防控措施，又指毫不動搖堅持「動態清零」總方針，堅決與一切歪曲、懷疑、否定中國防疫方針政策的言行作鬥爭。