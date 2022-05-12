英媒：美國染疫病歿人數突破100萬　CDC：75%未成年者感染過病毒

英媒5月11日根據其統計稱，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在美國肆虐2年後，死亡人數已突破100萬，這約相等於每327名美國人中就有1人死於新冠肺炎。



英媒報道內文稱，除了年長和體弱群體，疫情也在美國奪走1,000多名孩童的性命。

研究人員估計，大約213,000名孩童在疫情期間失去至少一名家長或主要監護人。

美國疾病控制和預防中心（CDC）稱截至2022年2月，美國逾半（57.7%）人口已有新冠病毒抗體；在兒童和青少年這個大部份已接種的群體中，四分之三有新冠病毒抗體。

CDC使用全美商業實驗室血清陽性率數據以及2018年美國社區調查相關數據，對2021年9月至2022年2月期間美國各年齡段人群感染新冠後血清陽性率趨勢進行比較研究。研究檢測的抗體為人體血清中的「抗核衣殼」抗體。這些抗體是由於感染新冠病毒獲得，而不是由於接種新冠疫苗產生。

全美確診個案及住院個案有增加的趨勢。美國《華盛頓郵報》援引白宮官員的預測稱，由於Omicron毒株的新亞型能「逃避」人們從疫苗或以往感染中獲得的免疫力，可能導致美國今年秋冬季新增1億確診個案以及大量死亡個案。