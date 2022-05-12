東盟-美國峰會｜多國對加入IPEF感興趣　擴大與東盟成員國接觸

東盟—美國特別峰會，在12日及13日在華盛頓舉行。有白宮高級官員表示，預計多個東盟國家，將會參與由美國發起的「印太經濟框架」（IPEF）。同時各國領導人亦將與美國多個高級官員會面，顯示美國擴大與東盟成員國的接觸。



美國安全委員會，印度—太平洋地區協調員坎貝爾（Kurt Campbell）在5月11日，即東盟美國特別峰會前一天，出席華盛頓一個智庫團體活動發言時表示，多個東盟國家對IPEF表現很大興趣。

被問道是否意味東盟國家會參加IPEF時，坎貝爾表示肯定。

圖為2021年10月，拜登透過視象會議出席美國-東盟有關疫情的特別會議。（Getty）

同時，各領導人還將會與副總統賀錦麗（Kamala Harris），國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi），國務卿布林肯（Antony Blinken）及商界領袖會面。坎貝爾表示，過去美國處理與東盟關係，會交給國務院、國際開發署（USAID）的專業團體處理。這次會面讓更多的高級官員參與，顯示拜登（Joe Biden）政府正擴大與東盟成員國的接觸。

除IPEF外，雙方會討論包括中國大陸與台灣兩岸、緬甸及烏克蘭局勢等議題。當被問及如何討論兩岸關係時，坎貝爾表示美國並不尋求採取挑釁行動，但會強調在烏克蘭正在發生的事情絕不能在亞洲發生。