美國疫情｜Omicron BA.2.12.1迅速傳播　調查：僅31%受訪者憂染疫

美媒5月9日引述衛生專家稱，新冠病毒（SARS-CoV-2）變異病毒株Omicron（奧密克戎）的新亞型BA.2.12.1於4月起在美國迅速傳播，它或會在未來數週內成為美國的主流病毒株。但一份5月11日公布的民意調查顯示在4月時，只有約31%受訪美國成人擔心自己染疫。



美國雜誌People網站5月9日稱，截至4月30日，Omicron亞型BA.2的確診個案已佔美國確診個案總數的62%，但BA.2.12.1正迅速傳播、開始逐漸取代BA.2。報道稱，美國疾病控制和預防中心（CDC）的數據顯示，BA.2.12.1確診個案在全國確診個案總數中所佔的百份比在一週內急增，由佔27%增加至佔36%。

美國蓋洛普諮詢公司（Gallup）5月11日公布一份在4月15日至4月23日期間進行的民意調查。調查結果顯示，只有約31%受訪美國成人表示「非常擔心」或「有點擔心」自己會感染新冠病毒。

《紐約時報》5月11日稱，確診個案趨勢的方向可能會影響美國人對疫情狀態的看法，但民眾的看法也受其他因素影響。報道稱，民眾在接種新冠疫苗加強劑後、或感染新冠病毒後，他們面對疫情時的信心可能會改變。