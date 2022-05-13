產品回收缺貨　配方奶需求高　美國掀嬰兒奶粉荒原因｜新聞背後

美國嬰兒奶粉出現短缺潮，超市及商店嚴重缺貨，商品限購。美國零售商數據網Datasembly指出，4月底全美嬰兒配方奶粉缺貨率達40%，比3月份的29%還要高，連同困擾美國的通脹壓力，進一步加重國民負擔。



美國嬰兒奶粉出現短缺潮，最主要由兩個原因造成。新冠疫情下物流及供應鏈問題是最大背景，但更重要的原因，是最大奶粉生產商之一的雅培（Abbott）因發現生產線受細菌感染，需大量回收奶粉產品，清空貨架所致。大量貨品需要下架，對本來已來貨不足的嬰兒奶粉情況雪上加霜。

圖為5月12日，美國猶他州西瓦利城一間母嬰保健中心，一名家長正使用配方奶餵哺。（AP）

而另一個重要原因，是嬰兒配方奶粉需求量高。專業人士會建議婦女在嬰兒出生後6個月內，讓嬰兒進食母乳。但根據聯邦數字顯示，僅四分之一的母親會持續向嬰兒在這期間餵哺母乳，讓配方奶粉成為了嬰兒的唯一食糧。

美國婦女無法長期餵哺母乳的原因很多，在職沒有時間，或沒有地方和儀器進行泵奶等其他理由都妨礙了婦女餵哺母乳。儘管部分州份已經頒布法律，為嬰兒母親提供休息時間和便利，鼓勵母乳餵哺。

專家警告勿模仿自製嬰兒奶

為解決嬰兒配方奶粉不足，網上近日開始流行「自製嬰兒奶」的教學。但專家警告大部分的所謂自製方法，都不合乎配方奶的標準。除了大部分使用牛奶和顆粒狀糖讓嬰兒難以消化，自製品亦缺乏母乳擁有成份，包括特定的維他命和蛋白質。長期飲用會造成嬰兒營養不良，影響發育和健康。