廣告被指將女性影射作乳牛引起負面輿論　韓國最大牛奶品牌急道歉

韓國國民牛奶品牌「首爾牛奶」上月底釋出最新廣告，強調牛奶的有機來源，不過當中被指「把女性描繪成乳牛」或「攝影師躲在角落偷拍」等片段引發民眾高度不滿，輿論迅速發酵後，品牌火速將廣告從影音平台中下架，並發出聲明向大眾致歉。



根據網友備份的廣告影片可見，一名男性攝影師正在山間遊走，撞見一群在溪邊飲水、在草地上做瑜珈的女性，他被這幕深深吸引，便躲在樹叢中偷拍，不料踩到一根樹枝發出聲響而被發現，他將相機從面部移開，但這時，草地上正在做瑜珈的女性卻全都成了吃草的乳牛。

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根據CNN報道，廣告發布之後隨即引發民眾反感，不滿品牌為了凸顯牛奶有機的特質，將女性比喻為飲純淨溪水、吃天然草的乳牛，更認為其中涉及「性別歧視」、「偷窺」與「偷拍」議題，網友也紛紛到YouTube影片留言區寫下「這讓我不舒服」、「這太超過了」等評論。

起初，首爾牛奶辯稱廣告公司提供的影片與他們原本的預期不符，指品牌雖欲強調牛奶的有機來源，但絕無意將女性描繪成乳牛。但民眾不接受，品牌最終也下架影片，並正式在官方網站發聲明，向所有因廣告感到不快的民眾致歉，表示公司內部會正視這項問題深刻檢討，防止類似事件再次發生。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】