普京：西方制裁俄羅斯　引發全球經濟危機與毀滅性通脹

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭）5月12日稱，西方通過對就烏克蘭衝突對俄羅斯實施近代史上最嚴厲的制裁，引發一場全球經濟危機以及一波毀滅性的通脹浪潮。



普京稱歐元區商品價格升逾11%，一些國家的通脹率已近20%，西方的制裁正挑起一場全球危機，不僅衝擊歐盟，同時也會在一些世界上最窮的國家引發饑荒，「這完全歸咎於西方國家的精英，他們準備犧牲世界其他地區以維持其全球主導地位。」

他同時稱：「（俄羅斯）由於近年來負責任的宏觀經濟政策以及加強經濟主權、技術和糧食安全的系統性決策，俄羅斯正在自信地應對外部挑戰。」

普京還表示，俄羅斯是世界上最大的小麥出口國之一，今年有望獲得創紀錄的收成。他稱俄羅斯今年會迎來豐收年，現時預期糧食年產量或達到1.3億噸，其中包括8700萬噸小麥，不僅能滿足內需，還能增加出口。此外，俄羅斯通膨正在逐步放緩，預算能力正在提高，在外貿順差背景下盧布匯率也在走高。

美國、歐洲及亞洲部份盟友在俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，祭出一波又一波的嚴厲制裁，針對俄羅斯的能源業；將大部份俄羅斯銀行踢出環球銀行金融電訊協會（SWIFT）支付系統，以及對高科技產品實行禁運等。