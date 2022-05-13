疫情｜病毒如何傳入朝鮮難追考　惟公開有人染疫　足見事態嚴重

朝鮮出現疫情爆發，官方在5月12日宣告出現首宗Omicron BA.2亞型案例後，13日再證實6人病逝，18萬人出現「不明原因的發燒」。外界均猜測朝鮮的疫情並不樂觀，加上朝鮮今天的防疫與醫療狀況，很可能出現嚴重爆發。



朝鮮自2020年全球新冠疫情爆發以來，一直採取鎖國政策。儘管取得某程度的成功，但面對Omicron變種及具隱匿性的BA.2亞型，朝鮮還是守不住。

這影響可能是災難性的，以中國的上海為例，儘管官方以最大限度的封城政策企圖清零，但壓止疫情明顯相當困難。朝鮮已拒絕世衛COVAX及中國的疫苗，加上其醫療系統不夠完善，疫情恐怕難以受控。

圖為5月12日，朝鮮領袖金正恩指示抗疫政策。（AP）

現時無法得知病毒如何傳至朝鮮，朝鮮雖然很大程度上封鎖了邊境，但仍一直依賴中國提供貨物運輸，而中朝邊界一直有少量人員流動。病毒可能是經邊境人員接觸傳播，或由跨越兩地的動物，甚至貨物傳播，但相信這已無從稽考。

對外承認疫情可見事態嚴重

儘管過去兩年朝鮮一直宣稱國內零感染，但外界一直質疑這數字的真確性，普遍認為這只是朝鮮誇大自己的抗疫成就。但今天朝鮮不僅承認了出現感染，還出現了病死個案，有18萬人正在隔離。官方媒體朝中社直言這是「國家級事件」，可見事態嚴重。

有分析指這是朝鮮對外求助的訊號，希望國際社會給予援助。中韓擔任重要的角色，其中韓國新任總統尹錫悅表示，正計劃向朝鮮提供疫苗及醫療用品。

不過，朝鮮現有的醫療設備落後，部分地區沿用冷戰時期設施。要運送藥物到偏遠地區，或替全國人民展開疫苗接種計劃，必須讓外界組織協助進行。同時有指朝鮮對美國生產的輝瑞、莫德納疫苗表現高度興趣，朝鮮將如何接受外國，特別是其所稱的「敵對國家」支援仍有待觀察。

白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）表示，目前美國沒有向朝鮮提供疫苗的支援計劃，但不排以人道方式提供醫療援助。