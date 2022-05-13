疫情｜朝鮮出現新冠肺炎　美國：目前沒有與朝共享疫苗計劃

朝鮮5月12日證實當地錄得首宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案後，當局13日證實6人染疫死亡，並發現全國有逾1.8萬人有發燒徵狀。在韓國與世界衛生組織（WHO）已採取行動之際。美國稱暫無計劃向朝鮮供應疫苗。



美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）說，美國目前沒有計劃對朝鮮分享新冠疫苗。她稱美國會以繼續支持國際間的努力伸援；它們都是以向最脆弱的朝鮮人提供迫切人道援助為目標。

世界衛生組織、中國、俄羅斯曾提出向朝鮮提供新冠疫苗，惟朝鮮拒絕。有輿論擔心，朝鮮2,500萬人口中，可能很多人都未接種。

美國白宮發言人普薩基2月11日在華盛頓白宮會見傳媒。（Getty）

世衛駐朝鮮代表薩爾瓦多（Edwin Ceniza Salvador）12日稱，組織相關人士正與朝鮮保健省方面進行接觸，但尚未正式接到當地有關疫情的報告。

薩爾瓦多5月12日接受自由亞洲電台（RFA）和美國之音（VOA）訪問時提供上述資訊。對於對朝提供抗疫援助的提問，薩爾瓦多回答，世衛組織正通過新冠疫苗實施計劃（COVAX）向朝鮮提供疫苗資訊，與朝方保持合作。

組織曾幫助朝鮮建立應對戰略和計劃，並與聯合國兒童基金會（UNICEF）、全球疫苗免疫聯盟（GAVI）等合作機構一同幫助朝鮮建立疫苗普及和接種計劃。

對於朝鮮分配疫苗計劃是否會有改變的提問，COVAX方面稱，只有朝鮮作出決定，才能推進相關計劃。自2022年開始，疫苗分配採取各國按需分配的方式，現在尚未向朝鮮就分配數量做出任何承諾。

COVAX原定今年向朝鮮分配128.88萬劑阿斯利康疫苗，但朝鮮未表明接受，因此計劃至今不曾向朝鮮提供過疫苗。

除此之外，韓國新任總統尹錫悅稱，會與平壤協商，向朝鮮運送新冠醫藥品。

金正恩：圖為2022年5月12日，朝鮮領袖金正恩在平壤出席朝鮮勞動黨中央委員會會議。（AP）

韓聯社引述朝中社報道，朝鮮在4月底開始出現原因不明的發燒情況，有35萬人受影響，當中16.22萬人已經康復。報道指到，在12日就有約1.8萬人出現發燒徵狀，至今有18.78萬人需要隔離治療。

朝鮮同時證實有6人死於新冠疫情，其中一人生前感染Omicron變種病毒。

領袖金正恩同日到國家緊急防疫指揮部視察抗疫工作，他批評疫情從首都圈為中心擴散，反映防疫體制出現漏洞，同時下令所有城鎮封城，阻止「惡毒的病毒」進一步傳播。他亦呼籲公共衛生部門留意所有出現發燒徵狀的病人，設立科學治療方式，加強國家的藥物供應。

朝鮮5月10日傳出發生「國家級事件」，朝中社稱「平壤當地8日從發燒病人身上採集到與Omicron相同的病毒株」，並於12日證實當地出現Omicron病毒亞型變異株BA.2的確診病例。