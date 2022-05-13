烏克蘭局勢｜梅德韋傑夫：對俄制裁將導致新的世界安全架構建立

俄羅斯安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）表示，反俄制裁將導致建立新的安全架構。此外，還將形成基於務實準則的新的國家間國際聯盟。 梅德韋傑夫在Telegram頻道上發布了題為「接下來將會發生什麼，或者反俄制裁後的世界（完全並非預測）」的帖文。



俄衛網5月13日引述梅德韋傑夫寫道：「最終將建立新的安全架構，一開始是事實上承認，然後是法律上承認下列既成現實，即，(a) 國際關係西方化概念的疲軟；(b) 以美國為核心的世界觀念的崩潰；(c) 國際社會對與西方世界處於尖銳矛盾階段的國家利益的尊重。」

梅德韋傑夫還認為，新的國家間國際聯盟將形成。他表示：「將形成建立在務實而非盎格魯-撒克遜人（Anglo-Saxon）意識形基礎上的新的國家間國際聯盟。」

梅德韋傑夫同時認為，由於反俄制裁，一系列商品供應鏈將崩潰，或將出現巨大的物流危機，包括外國航空公司倒閉。

梅德韋傑夫指出，反俄制裁的後果將不可避免地導致在不穩定地區發生新的軍事衝突、恐怖分子利用俄羅斯和西方對立而活躍以及新的瘟疫大流行出現。

梅德韋傑夫說，由於反俄制裁能源危機將加劇，化石燃料價格將持續走高，全球數字經濟發展速度將減緩。

梅德韋傑夫稱，對俄制裁將導致真正的國際糧食危機，個別國家或將面臨饑荒。

梅德韋傑夫表示，由於對俄制裁，一些國家可能會發生貨幣金融危機。