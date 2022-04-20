梅德韋傑夫：俄羅斯必須為北約可能的侵略做好準備

俄羅斯安全委員會副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）稱，北約（NATO）在俄羅斯邊境附近集結已不再是比喻，俄方必須為其可能實施侵略行動做好準備。



據塔斯社4月19日報道，俄羅斯安全委員會副主席梅德韋傑夫19日在科學與教育委員會主席團會議上表示，北約在俄羅斯邊境附近的集結不再是一種說法或一系列標準的威脅，在這種情況下，莫斯科必須為北約可能實施侵略行動的風險做好準備。

梅德韋傑夫指出，在當前緊張的形勢下，科學和工程都是維護國家安全的關鍵，「北約試圖在俄羅斯邊境附近建立軍事存在。今天，這已不再是一種比喻或是像此前那樣的威脅。我們必須為可能發生的侵略行動做好準備。」

他指出，有必要建立一個能夠為俄羅斯提供尖端軍事硬件的系統，「我們需要可靠的高科技設備，包括軍用和兩用設備」。

梅德韋傑夫說，「不用說，這種設備不會憑空出現，特別是在對該國實施制裁的時候」。

「製造這種硬件是專家的工作，他們在大學和研究中心接受過培訓」，他回憶道，「對這些專家的培訓必須得到最密切的關注」。

梅德韋傑夫強調，這與其說是技術獨立問題，不如說是國家的生存問題。

自俄烏局勢惡化以來，美國制裁俄羅斯的科技禁令不僅對俄羅斯造成重創，對全球市場都形成了衝擊。日本政府也於3月份宣布，自3月18日起，原則上禁止向俄羅斯出口高科技產品。