東盟-美國峰會「搞針對」？北京：中國和東盟不作零和博弈

美國-東盟領導人峰會5月12日召開，美國總統拜登宣佈撥款1.5億美元幫助東盟國家發展清潔能源，推動教育，以及加強海事安全和衛生防疫工作。在13日舉行的外交部例行記者會上，外交部發言人趙立堅在回應相關問詢時表示，中美都是亞太國家，完全可以擁有共同的朋友圈，關鍵是要傾聽亞太國家維護和平、深化合作、共謀發展的心聲。



趙立堅稱，作為東盟的好鄰居、好夥伴，中方一直以東盟為周邊外交的優先方向，發展友好合作關係，致力於促進共同發展。中國東盟建立對話關係31年來，雙邊關係實現跨越式發展，給十一國二十多億民眾帶來了實實在在的利益。

他表示，2021年10月，習近平主席在中國-東盟建立對話關係三十周年紀念峰會上宣布，中國願再向東盟國家提供1.5億劑疫苗援助，在未來三年再向東盟提供15億美元發展援助，用於東盟國家抗疫和恢復經濟。未來五年，中國將力爭從東盟進口1500億美元的農產品。中方一貫言出必行，將繼續盡己所能把中國-東盟全面戰略夥伴關係落到實處，同東盟一道共同建設和平、安寧、繁榮、美麗、友好的共同家園。

趙立堅稱，今年以來，雙方各領域對話合作保持迅猛發展、不斷深化的良好勢頭。今年前四個月，雙邊貿易額達到近2900億美元，同比增長9.4%，東盟保持中國第一大貿易夥伴的地位。

他稱：「我想強調，中國秉持共商、共建、共享原則，以平等協商的態度推進東盟主導的地區合作。互利共贏、開放包容，始終是中國同東盟合作的底色。」他表示，中國同東盟的合作根植於雙方深化睦鄰友好、加強互利合作的共同需要，着眼於維護地區穩定。

趙立堅稱，中國和東盟不搞「零和博弈」，不推進集團對抗。只要是促進本地區長期可持續發展和共同繁榮的合作倡議，中方都歡迎。「至於美方相關倡議是不是針對中國，你可以去問問美方。我想說的是，中美都是亞太國家，完全可以擁有共同的朋友圈，關鍵是要傾聽亞太國家維護和平、深化合作、共謀發展的心聲，堅持相互尊重、合作共贏的原則。我們也要從本地區共同和長遠利益出發，為地區和平穩定發展發揮積極建設性作用，以健康的心態和建設性的做法，為亞太區域合作多做實事。」