烏克蘭｜土耳其反對芬蘭瑞典加入北約　分析指破壞土耳其形象

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）在5月13日表示，對芬蘭及瑞典加入北約申請「不抱積極」，示意反對兩國加入北約。有分析認為土耳其這舉措會令西方社會的團結產生裂痕，損害土耳其在俄烏開戰以來的積極形象。



新興市場智庫Bluebay Asset Management，土耳其專家阿什（Tim Ash）認為，埃爾多安是試圖以此時尋求與西歐國家的談判，如取得更多優秀武器裝備，導彈與戰機等。

「但埃爾多安的舉動不會受西歐及烏克蘭的歡迎，這只會被視為土耳其脫離其聯合西方陣營的行為，並引發土耳其試圖借俄烏戰爭中重中得益的疑慮。」

圖為5月13日，烏克蘭利斯坎斯科市一個市鎮，一支無法引爆的火箭彈插在地上。（AP）

土耳其在俄烏衝突開始至今，並未有譴責俄羅斯，亦未有加入制裁俄羅斯的行列。土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）表示，土耳其會繼續歡迎俄羅斯旅客及投資者前往土耳其，只要他們的行動在國際法所容許以內。

即管如此土耳其曾呼籲停戰，並積極撮合俄烏雙方談判，有報道亦指土耳其正向烏克蘭提供其最精銳的無人機以抵禦俄羅斯入侵。

華盛頓研究所土耳其研究項目主任卡加普泰（Soner Cagaptay）表示，土耳其的反對會破壞自戰事爆發以來土耳其在華盛頓建立的積極勢頭，損害土耳其的形象，因為現在所有北約成員國都將目前局勢視為「北約與俄羅斯」的競爭。土耳其的行為正阻礙北約的全體行動，安卡拉看起有如俄羅斯在北約內部的盟友。