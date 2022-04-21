烏克蘭局勢｜土耳其外長：北約某些國家冀俄烏戰爭持續

土耳其外交部長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）稱，一些北約（NATO）國家只希望俄烏戰爭持續更長的時間，從而削弱莫斯科的力量，他們並不關心烏克蘭的局勢。



據法媒4月21日報道，土耳其外長恰武什奧盧4月20日對美國有線新聞網絡土耳其語頻道（CNN Turk）表示，一些北約國家希望俄羅斯對烏克蘭的戰爭持續更長時間，以削弱莫斯科。

「北約內部有些國家希望烏克蘭戰爭繼續下去。他們認為戰爭的繼續會削弱俄羅斯。他們不太關心烏克蘭的局勢」，恰武什奧盧說，不過他沒有點名北約的具體國家。

恰武什奧盧稱，繼3月份在伊斯坦堡舉行的最後一次面對面會議之後，烏克蘭人和俄羅斯人之間的談判似乎已經停滯不前。他們本來應該繼續的。

安卡拉與基輔和莫斯科均維持着良好的關係，作為北約成員國，土耳其向烏克蘭提供了無人機，但它一直避免與西方盟國一道對俄羅斯實施制裁。

土耳其一直在為結束俄烏衝突進行調解，它曾兩次主持雙方直接談判，分別是3月10日烏克蘭和俄羅斯外交部長在南部城市安塔利亞和3月29日雙方談判代表在伊斯坦堡舉行。

土耳其曾提議主辦俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）之間的峰會。

恰武什奧盧說：「普京和澤連斯基可以隨時見面。兩位領導人的會面是在餐桌上討論的。如果普京和澤連斯基會面，可以在伊斯坦堡或安塔利亞。」

北約一直在向烏克蘭提供武器，用於對對抗俄羅斯的入侵。但北約方面多次表態，不會直接參與俄烏之間的戰爭，不會向烏克蘭派遣士兵。

俄羅斯安全委員會副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）4月19日則稱，北約在俄羅斯邊境附近集結已不再是比喻，俄方必須為其可能實施侵略行動做好準備。