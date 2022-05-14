芬蘭瑞典擬申入北約　俄羅斯：詳細分析後作出反應

俄羅斯外交部副部長格魯什科（Alexander Grushko）5月14日稱，若芬蘭和瑞典加入北約，俄羅斯不會作出情緒化決定，而是要在進行徹底分析之後。



他對記者稱，「很明白的是，如沒有政治反應，以及對可能因聯盟（指北約）的又一次擴張而形成的勢力新架構後果進行非常詳細的分析，這種變化就不可能保持下去。顯然，作出的決定不是基於情緒化，而是要對會影響該地區安全局勢的所有因素進行詳盡和校對分析。」

他稱，俄羅斯對芬蘭和瑞典不懷有敵對意圖。

格魯什科表示，芬蘭和瑞典加入北約不符合其本國利益，只會導致北方軍事化。

他稱就瑞典和芬蘭料將加入北約，現在就談論俄羅斯會在波羅的海地區部署核武是為時尚早。他在回答相關問題時對記者稱，「現在說這個還早。」

與此同時 ，他指出，會發生與宣稱要加入北約的瑞典和芬蘭實際上放棄無核狀態有關的問題。 據他介紹，儘管芬蘭和瑞典歷來都屬於世界上最積極倡導禁止和銷毀核武器的國家，但北約卻是一個核聯盟。

格魯什科對記者稱，「這些國家（芬蘭和瑞典）會加入北約核計劃小組。」

俄副外長格魯什科表示，如果北約把核力量及基礎設施向俄邊境推進，俄方將會採取充分的預防措施。