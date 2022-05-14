612基金︱美國務院與佩洛西批拘捕行動　中國使館：詆毀正當執法

香港警務處國家安全處5月10日起拘捕「612人道支援基金」信託人，包括天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、大律師吳靄儀等，美國國務院及美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）分別透過發聲明及撰文批評拘捕行動，中國駐美大使館13日回應稱，美方有關表態嚴重干涉中國內政和司法主權。



美國國務院發聲明強烈譴責拘捕事件，批評是扼殺異見，佩洛西則13日在《華盛頓郵報》撰文，重點談及90歲陳日君樞機被捕事件，指是北京進一步打壓香港爭取自由運動的最明顯跡象之一。

圖為2022年4月29日，美國眾議院議長佩洛西在國會山莊發言。（AP）

中方：詆毀抹黑正當執法行動

中國駐美國大使館13日回應稱，美國國務院及佩洛西先後對香港警方對「612基金」相關人員採取的正當執法行動詆毀抹黑，佩洛西並無理指責攻擊香港頒布實施《香港國安法》和中方治港政策，美方有關表態嚴重干涉中國內政和司法主權。中方對此堅決反對。

使館稱，612基金相關人員涉嫌串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全，性質惡劣，又指香港警方採取的行動體現了有法必依，違法必究。使館又批評美方特別是一些議員政客，長期打著「民主」、「人權」、「自由」的幌子，為亂港分子撐腰打氣，破壞香港繁榮穩定，遏制中國發展。