612基金︱英國會就被捕人士緊急辯論　中國駐英使館批評干涉內政

英國外交發展部官員5月12日在國會下議院接受質詢時就香港事務聲稱，香港警方根據香港國安法對陳日君及吳靄儀等人進行逮捕是「不可接受」。



英國外交國務大臣祁湛明（James Cleverly）批評港府以《港區國安法》針對民主派人士的行為「不可接受」，重申英方強烈反對此法。他稱港人言論自由及示威權利受《中英聯合聲明》和香港《基本法》保障，批評中方持續違反《中英聯合聲明》。

中國駐英國大使館發言人13日稱，英方官員上述言論粗暴干涉中國內政，違反國際關係基本準則，中方對此強烈不滿、堅決反對。

發言人稱，中國是法治國家，香港是法治社會，任何人沒有凌駕於法律之上的特權。無論是何身份背景，只要違反法律，就要依法受到懲罰。香港特區警方依據香港國安法正常執法，無可指摘，不容抹黑。

發言人強調，香港早已回歸中國，香港事務純屬中國內政。發言人敦促英方尊重中方主權，尊重香港法治，停止以任何方式干涉中國內政。

警方國安處10日起拘捕「612人道支援基金」信託人，包括天主教香港教區前主教陳日君樞機、立法會前議員吳靄儀、歌手何韻詩及嶺大前副教授許寶強，其後亦拘捕仍在獄中的另一信託人、立法會前議員何秀蘭。

港府12日回應傳媒查詢時稱，警方調查顯示，有關人士涉嫌請求外國或境外機構對香港特區實施制裁，涉嫌干犯「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪，違反《香港國安法》第二十九條。

警方國安處5月10日至12日先後拘捕「612基金」5名信託人、天主教香港教區前主教陳日君，立法會前議員吳靄儀、歌手何韻詩、嶺大前副教授許寶強、立法會前議員何秀蘭，涉嫌請求外國或者境外機構，對香港實施制裁，危害國家安全，罪名是涉嫌干犯「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」。陳日君、吳靄儀、何韻詩與許寶強獲准保釋，何秀蘭續還柙。