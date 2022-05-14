伊朗糧食價格暴增掀多地示威　22人被捕

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）頒布的多項經濟措施5月13日生效，當中包括削減糧食補貼。國營傳媒指，過去2天多市爆發示威，幾百人上街抗議政府提高必需品價格的決定，已逮捕總共22人。



萊希9日晚宣布修改前總統（Hasan Rouhani）的補貼制度以解決財困問題，但保證麵包、汽油和藥物價格維持不變，又承諾向低收入家庭發放津貼，每人每月可獲10至13美元。自措施公布以來，食油價格漲至4倍，雞和蛋的價錢亦幾乎翻了一番，引發民眾不滿。

根據伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA），沙赫雷庫爾德（Shahr-e Kord）12日有約200人抗議，而最大規模示威發生在胡齊斯坦省（Khuzestan）迪茲富勒（Dezful），估計有300人遭安全部隊驅散，15人因嘗試製造混亂被捕。

法媒指，雖然IRNA稱沙赫雷庫爾德已恢復平靜，不過社交媒體流傳的影片顯示，騷亂已蔓延至伊澤（Izeh）、阿爾達比勒（Ardabil）、拉什特（Rasht）和伊朗沙赫爾（Iranshahr）等城市。

伊朗2018年單方面退出《聯合全面行動計劃》 （JCPOA，簡稱伊朗核協議）後，美國重新實施嚴厲的制裁，伊朗經濟因此遭重創。根據政府數據顯示，伊朗的通貨膨脹率為40%左右。削減糧食補貼後，政府計劃在接下來數月派發電子券，資助民眾購買數量有限的補貼麵包。