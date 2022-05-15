美國水牛城超級市場槍擊案10死3傷　疑犯被捕　警循仇恨犯罪調查

美國紐約州水牛城（Buffalo）一間超級市場5月14日發生槍擊事件，一名槍手在超市內開火，導致13人中槍，當中10人身亡，疑犯已經被捕。當局目前循仇恨罪及極端主義方向調查事件。



美聯社報道，事件發生於14日下午，肇事超級市場位於水牛城市中心以北5公里的住宅區內，疑犯身穿迷彩軍服和避彈衣，戴上黑色頭盔，手持步槍走入超級市場後開火，而且在網上直播行兇過程。

槍擊案所在的地區主要是黑人居住，事發後警方封鎖現場調查，有目擊者形容，疑犯是一名白人男子，年齡看似十多歲或二十多歲，並一度以槍指向自己的下巴，之後被警方制服。

當局正調查在網上流傳、相信是疑犯的公開聲明，聯邦調查局（FBI）現時以仇恨罪調查，同時不排除事件可能與極端主義有關。白宮指總統拜登（Joe Biden）已經知悉事件，會繼續聽取官員滙報。

市長布朗（Byron Brown）到場了解事件，他之後指疑犯「舟車勞頓」多個小時到該超市犯案。紐約州長霍楚爾（Kathy Hochul）在Twitter表示正密切留意事件，同時稱州政府官員已經向當地部門提供協助。