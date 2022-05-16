烏克蘭輸歐天然氣中轉站關閉　俄烏說法不一

烏克蘭天然氣運輸系統營運公司（GTSOU）5月12日表示，在烏克蘭能完全控制其天然氣管道系統前，烏方不會重開一個原本負責向歐洲輸送俄羅斯天然氣的中轉站。俄烏雙方在應對方法方面的說法有分歧。歐洲進口俄羅斯天然氣繼續受俄烏戰事影響。



連接索赫拉尼夫卡（Sokhranovka）中轉站的天然氣管道經過盧甘斯克（Lugansk）地區，當地被親俄羅斯的分離主義分子控制。GTSOU稱，分離主義分子盜竊天然氣管道系統內的天然氣，公司以「不可抗力」（Force majeure）為由，關閉索赫拉尼夫卡中轉站。

索赫拉尼夫卡中轉站每天處理多達3,260萬立方米的天然氣過境，佔俄羅斯向歐洲供應的天然氣的近三分之一。因此烏方關閉它後，歐洲進口俄羅斯天然氣受到很大影響。

GTSOU稱，燃氣計量站賈蘇（Sudzha）仍然開放，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）可經賈蘇計量站輸送他們向歐洲供應的所有天然氣。Gazprom指，他們在技術上不可能做到此事。但烏方指Gazprom的說法不真實。

GTSOU於15日指，Gazprom預訂當天經賈蘇計量站輸送6,269萬立方米的天然氣，他們預訂16日經賈蘇計量站輸送6,520萬立方米的天然氣。