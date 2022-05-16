澳洲大選｜朝野忙拉票　候選人都在打什麼「中國牌」？

澳洲聯邦大選5月21日舉行，澳洲與中國的雙邊關係成為是次大選的議題之一。



在澳英美聯盟（AUKUS）2021年9月15日成立、澳洲國防部2022年2月稱有軍機遭中國海軍艦艇以激光照射、中國與所羅門群島2022年4月下旬簽訂安全協議、還有澳洲2022年5月13日稱中國「海王星」號電子偵察船過去一週駛近澳洲西部海岸後，中澳關係成為澳媒熱門話題，也是候選人經常就此發言的議題，尤其是率領執政聯盟的總理莫里森（Scott Morrison）。



最新民調結果顯示，自由黨、國家黨等組成的保守派執政聯盟支持率46%，工黨54%，而且走勢與早前民調比較，幾乎沒變化。難怪莫里森一方加緊打出「中國牌」。

澳洲大選：圖為2022年5月9日，一名男子抵達位於悉尼的一個票站。澳洲選舉提早投票5月9日開始，比正式投票日21日早兩星期。（AP）

舌戰唇槍

朝野兩黨領袖在5月初的週末進行第二場辯論，就國安和中澳關係發生激辯。工黨領袖阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）批評執政自由黨讓所羅門群島靠向中國。

兩人辯論內容也包括兩國貿易戰，以及中國嵐橋集團的達爾文港租約等。

阿爾巴尼斯言語間步步進迫，總理莫里森則反唇相譏，指控工黨常常站在中國一方，並質問他說，在澳中貿易戰期間，澳洲受到中國經濟欺凌是誰的人責任。

阿爾巴尼斯回答說：「是中國的錯。」

圖為2022年4月9日，澳洲悉尼帕拉馬塔區出現一部由保守派遊說團體Advance Australia贊助出行的貨車。它的車身張貼大型宣傳海報，聲稱中國國家主席習近平呼籲澳洲選民票投工黨。（AP）

中澳關係

澳洲政府2018年下令禁用華為5G設備，之後雙方從貿易到外交有發生齬齟。來到2020年，澳洲協助發起調查新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情源頭以及北京應對疫情手法後，兩國關係更是持續趨僵。不過工黨與自由黨對澳中議題的處理方式有所不同。

在澳洲大選臨近之際，與莫里森政府相比，工黨在這方面相對低調。不過。中國華東師範大學澳大利亞研究中心主任陳弘稱，在全國電視辯論中雙方都大打「反華牌」，可見無論誰上台，中澳關係都將面臨龐大的不確定性。

工黨指，中國與所羅門群島簽署安全協議是澳洲自二戰結束以來在太平洋地區最糟糕的外交政策失敗。執政聯合政府則暗示競選對手與強大且危險的中國政府拉攏關係，莫里森還質疑工黨一名領袖為「滿洲國候選人」。

除中國外，經濟、稅收、疫情、衞生、氣候、邊境、國家安全和教育等也是這次選舉的重點議題。