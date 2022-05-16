澳洲大選｜莫里森：不先就AUKUS諮詢　因工黨可能泄密

澳洲5月21日舉行大選，執政自由黨與工黨互相批評對方的對華立場。總理莫里森（Scott Morrison）5月16日表示，如政府在2021年9月公布與英國和美國達成澳英美聯盟（AUKUS）防衛協議前諮詢工黨的意見，工黨可能會向中國泄露AUKUS的內容。



澳洲2021年9月16日公布已與英國和美國就AUKUS達成協議。但澳洲政府在正式公布這消息的前一天才通知工黨。

莫里森5月16日說，AUKUS是個具開創性的協議，是澳洲70多年來最重要的國防安全協議。他指自己當時決定不提早將這事告訴工黨，以免冒險。

莫里森指工黨副黨魁馬爾斯（Richard Marles）最少10次到訪中國駐澳洲大使館。馬爾斯在2019年9月訪華時，他呼籲澳中之間進行國防和政治合作。

執政聯盟指責工黨對中國態度軟弱。工黨則表示，所羅門群島與中國簽署雙邊安全合作框架協議，反映澳洲政府外交政策的絕對失敗。

澳洲大選：圖為2022年5月14日，澳洲北悉尼選區獨立候選人廷克的競選團隊手持廷克的海報合照。（Facebook@North Sydney's Kylea Tink for Canberra）

獨立候選人：澳洲表現傲慢

北悉尼（North Sydney）選區獨立候選人廷克（Kylea Tink）也就對華政策發表意見。她已向一些中國組織和網絡拉票。

《悉尼先驅晨報》5月15日稱，中國社交媒體流傳一段經過大量剪輯的短片，它顯示廷克兩至3週前出席聚會時，被問到可以做什麼來改善澳中之間的危險關係。她說：「第一步是重啟對話，以及承認那是橄欖枝，我們目前傲慢地不接受它。」報道稱，暫未知她指的橄欖枝是什麼。