疫情｜朝鮮新增39萬發燒病例　藥物供應緊張　中俄料將馳援？

朝鮮的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，領袖金正恩指責官員未能及時向民眾運送藥物。有分析認為，從政府下令向各地緊急調撥國家藥物儲備，以及動員軍方以確保平壤供應充足的目標看來，中俄加入伸援的日子應該不遠。



5月14日下午時6時至15日下午6時，朝鮮新增發燒病例39.292萬個，痊癒15.26萬個，死亡8個。從4月底到5月15日下午6時為止，全國累計報告發燒病例121.355萬個，其中痊癒64.863萬個，尚在接受治療的56.486萬個。截至目前，累計死亡個案50個。

朝鮮的全民免費醫療體系因資金和藥物不足的問題一直存在，故此並不完善，大多數朝鮮民眾生病時，大多只能尋求醫生開出處方以及到藥房購藥；此外朝鮮基本抗疫方針是「居家治療」，並已就疫情向民眾提供詳細的用藥指導，於是藥房是朝鮮防疫戰重要的一環，這也是為什麼金正恩會先親身前往視察藥房的原因。

朝鮮新冠肺炎疫情：圖為2022年5月15日朝鮮領袖金正恩到平壤一間藥房視察。（AP）

從朝鮮已發布的照片可看得出，金正恩為何這麼着緊以及責成官員處理藥品短缺問題。金正恩所考察的藥房內，貨架上陳列的藥物擺放得疏落。如他是在沒有事先知會的情況下前來考察，這就是藥房的實況；而如果當局曾事先通知店家金正恩會來，最終盡量擺出來的藥物都有這麼多，朝鮮的情況就更不樂觀了。

此外朝媒報道金正恩親口談及他看到的問題和了解到的情況——就是大部分藥房不具備圓滿完成自己作用的條件；除了陳列貨架之外，沒有保管藥物的地方；店員衛生服裝不齊備，以及衛生環境不達標準。故此有分析認為，朝鮮距離對外提出援助的要求，以及中俄將不日加入向朝鮮馳援。只是一切仍有待官方公布而已。

朝鮮新冠肺炎疫情：圖為2022年5月15日朝鮮領袖金正恩到平壤一間藥房視察。（AP）

中國傳已派員赴朝

韓媒5月15日引述消息人士稱，10多名中國醫務人員先頭部隊已往朝鮮提供協助，預計支援規模會進一步加大。倘報道屬實，這是2020年初新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發以來，朝鮮2年多來首次接受來自國外的人入境。

韓聯社電視台（YTN）網站15日報道，其駐北京記者引述一名在北京的朝鮮消息人士稱，他知道中國本週末已向平壤派出醫務人員。中國為支持朝鮮預防新冠肺炎，有約10人作為先頭部隊先被派往平壤。預計中國醫療先頭部隊將在掌握當地情況的同時，傳授遏制病毒的方法。據了解，中國目前正在招募更多醫務人員赴朝。

YTN引述在北京的消息人士稱，朝鮮在13日接獲中國提供檢疫隔離支援的要求，同日朝鮮完成組成醫療先頭部隊。金正恩14日召開黨政治局會議聽取匯報時稱應積極學習中國抗擊疫情經驗。YTN稱，朝鮮看來是在這個時候正式向中國要求協助。

中國外交部發言人12日稱中國隨時準備支持朝鮮抗疫。中國是第一個表示願意援助朝鮮抗疫的國家。