英媒：歐盟更新指引　讓企業購買俄羅斯天然氣時不違反制裁

俄羅斯要求「不友好國家」公司先在俄羅斯銀行開設盧布帳戶，再付款購買俄羅斯天然氣。英媒5月16日稱，歐盟委員會5月13日公布更新版的指引，它能讓歐盟企業在購買俄羅斯天然氣時，不違反歐盟的對俄制裁。



目前幾乎所有歐盟企業與俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）之間的合約，都以歐元或美元付款。

英媒指，歐盟委員會的更新版指引稱，歐盟制裁不阻止歐盟企業在指定銀行開設帳戶，企業可用現有合約註明的貨幣來付款，並在付款後宣布交易完成。企業應在交易完成時發出明確的聲明，指當他們以歐元或美元付款時，他們被視為已履行現有合約下的義務。

報道指，歐盟企業在以歐元或美元付款後宣布交易完成，令它們可避免參與俄羅斯中央銀行的交易。俄羅斯中央銀行遭制裁，它可能會將企業支付的美元和歐元兌換成盧布。

在俄烏戰事持續及歐洲能源供應受影響的情況下，歐盟下調經濟增長預期。歐盟5月16日稱，歐盟的本地生產總值（GDP）將於2022年增長2.7%，於2023年增長2.3%；相比歐盟此前展望2022年增長4%，2023年增長2.8%。