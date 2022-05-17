土耳其反對芬蘭瑞典加入北約　原因與庫爾德工人黨及制裁有關

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）5月16日表示，土耳其將反對制裁土方的國家加入北約（NATO），他所指的是芬蘭和瑞典。埃爾多安為何擺出攔路虎姿態？土耳其與這兩國之間的矛盾，與制裁及庫爾德工人黨（PKK）有關。



瑞典和芬蘭因土耳其2019年在敘利亞的軍事行動，而暫停向土耳其售武。土耳其稱他們受到瑞典和芬蘭制裁。土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）5月15日對瑞典和芬蘭提出要求，指兩國必須撤銷對土耳其出口部份國防產品的禁令。

土耳其：圖為2022年5月8日，民眾在土耳其安卡拉一個露天食品市場購物。（AP）

庫爾德工人黨

土耳其另一個不同意瑞典和芬蘭加入北約的原因與庫爾德工人黨有關。庫爾德工人黨尋求通過武力在土耳其、伊拉克、伊朗和敍利亞交界處的庫爾德人聚居區建立獨立國家，它被土耳其、美國和歐盟認定為恐怖組織。

埃爾多安指控瑞典和芬蘭是「許多恐怖組織的所在地」，所指的便主要是庫爾德工人黨。他5月16日稱：「這兩個國家對恐怖主義組織都沒明確、開放的態度。我們怎麼能相信他們？」他指瑞典是恐怖主義組織的孵化場，又指瑞典國會內有恐怖分子。

美國和瑞典本來已因支持庫爾德工人黨附屬民兵在敘利亞與ISIS作戰而惹怒埃爾多安。《華盛頓郵報》5月16日稱，埃爾多安的經濟政策導致國家陷入經濟危機，他最快會於2023年尋求連任，因此他此時發表與庫爾德工人黨有關的言論，可能是為了爭取民族主義選民支持，他們反對與庫爾德工人黨和解。

土耳其要求兩國打擊恐怖組織

土耳其總統發言人卡林（Ibrahim Kalin）5月14日稱，庫爾德工人黨（PKK）正在歐洲各地籌募經費和招募新血，尤其是在瑞典，庫爾德工人黨的存在是強大、公開且獲得承認。他指期望瑞典和芬蘭協助土耳其打擊恐怖主義活動，特別是在瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm），他要求瑞典和芬蘭必須停止允許庫爾德工人黨的據點、活動、組織等存在於這兩個國家。

恰武什奧盧5月15日表示，瑞典和芬蘭必須停止支持國內的恐怖組織，以及提供明確的安全保證。

埃爾多安：圖為2019年12月4日，土耳其總統埃爾多安在英國沃特福德出席北約峰會。（Getty）

土耳其能否阻止芬蘭瑞典入約？

申請加入北約的國家需要得到全體成員國同意後才可加入，如作為北約成員國的土耳其否決，確實可令芬蘭及瑞典受挫。但目前土耳其未正式阻止兩國加入。

卡林5月14日表示，土耳其並未阻止瑞典和芬蘭加入北約，但希望與這兩國談判。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）亦稱：「我相信我們將可用某種方式，解決土耳其表達的擔憂。」

美聯社5月16日稱，官員和分析家認為埃爾多安不會阻攔芬蘭及瑞典加入北約。