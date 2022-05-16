北約秘書長：料土耳其不會阻止芬蘭和瑞典申入北約

土耳其對芬蘭和瑞典決定申請加入北約一事持保留態度。北約和美國5月15日回應指，相信土耳其不會阻止芬蘭和瑞典加入北約軍事聯盟。



北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，「我相信我們將可以某種方式，解決土耳其表達的擔憂。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）亦贊同斯托爾滕貝格的說法，稱「非常有信心我們將就此事達成共識」，並補充說北約是一個能夠對話的地方。

土耳其對芬蘭和瑞典申入北約持保留態度，因認為兩國是恐怖份子的樂園。土耳其將認定為恐怖組織的庫爾德工人黨（PKK）活躍於歐洲各地，尤其是在瑞典，視為土方的國家安全問題。土耳其期望芬蘭和瑞典能夠協助打擊恐怖主義活動，並取消對土耳其出售部分武器的禁令。

土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）表示，15日在德國柏林與瑞典和芬蘭外長的會談很有幫助。他說，兩國已就安卡拉的擔憂作出回應，土耳其將考慮這一點，同時他在會上已向兩國提供恐怖分子存在於其領土上的證據。恰武什奧盧又指，土耳其並不反對北約向所有希望申請加入的歐洲國家持開放政策。

由於國家加入北約需要全體成員國同意，如作為北約成員國的土耳其反對，可令芬蘭及瑞典的加入受挫。