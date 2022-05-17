澳洲大選在即　大量競選宣傳出現習近平肖像

澳洲5月21日舉行大選，「中國」元素在這場選舉處處可見。在全國各地的競選海報上，除了候選人肖像外，還不時出現中國國家主席習近平的臉孔。



這些海報的共通點，就是指對手獲習近平支持，有宣傳指習近平支持工黨，有指他支持自由黨，也有指他支持獨立候選人，當然這不是中共官方的表態，而是當地政治人士有意藉這些圖像指控政治對手與中國「親近」。

澳洲大選：昆士蘭州（Queensland）奇澤姆（Chisholm）選區參議員候選人柏樂志（Drew Pavlou）5月3日在Twitter發布相片，內有一張大型競選海報，海報指現任議員廖嬋娥（Gladys Liu）是習近平盟友。（Twitter@DrewPavlou）

美國有線新聞網絡（CNN）16日引述澳洲國立大學行銷專家休斯（Andrew Hughes）指，在政治廣告方面，澳洲一直遭形容為一直「蠻荒的西部」（Wild West），不過在競選期間使用習近平肖像成為異乎尋常的情況。

休斯稱，除戰時以外，他從未見過有人會在競選宣傳中提到外國政府的情況。

中國議題充斥澳選舉

聯邦大選的競選活動展開前，已有人指控中國希望工黨（Labor Party）獲勝。執政聯盟則暗示工黨對華軟弱，反指澳洲必須「為戰爭做準備」，但工黨用詞似乎與莫里森政府的強硬立場相差無幾。

《外交家》（The Diplomat）網站5月1日便刊文指，隨着投票日臨近，在澳洲選舉中散佈對華的恐懼成為了主流。