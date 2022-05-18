英女王伊利沙伯二世現身倫敦　為以她命名鐵路線揭幕

撰文：張子傑
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英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）5月17日突然現身倫敦帕丁頓火車站（Paddington Station），為以自己命名的鐵路線主持揭幕儀式。

天空新聞（Sky News）報道，伊利沙伯二世身穿黃色套裝，手持步行杖，在兒子愛德華王子（Prince Edward）、首相約翰遜（Boris Johnson）及倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）等人的陪同下，在帕丁頓車站為「伊利沙伯線」（Elizabeth Line）的紀念牌匾揭幕。

伊利沙伯二世與車站員工及列車司機會面，期間有職員向她介紹如何使用「蠔卡」（Oyster Card）的電子交通卡。

英女王伊利沙伯二世5月17日到訪倫敦帕丁頓車站，為以她命名的鐵路新線「伊利沙伯線」舉行揭幕儀式，期間有車站職員向她講解如何使用售票機。（AP）

現年96歲的伊利沙伯二世近期受到行動不便影響而減少外出，當局原本都表示她或會出席揭幕活動。而她今次現身倫敦，是她近兩個月以來首度到訪溫莎（Windsor）地區以外的地方。約翰遜表示見到女王到場感到高興，並稱會場的所有人都非常感激。

伊利沙伯線會於5月24日正式通車，原名橫貫鐵路（Crossrail），路線貫穿倫敦市中心，並分別與西及東南倫敦鐵路網連接，提升來往倫敦的乘客流量，以及大幅節省通勤時間。該路線在興建時受到施工障礙、安裝訊號系統出問題等情況影響，導致工程費用嚴重超支，亦令開幕日期一再推遲。

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