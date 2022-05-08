英女王新紀錄片將播出　揭秘英國王室　公主真正「少女心爆發」

2022年是英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）登基70周年，英國廣播公司（BBC）一套5月底播放的英女王紀錄片中，公布不少從未曝光的片段。影片會在5月29日播出，慶祝女王登基白金禧年。



名為《伊利沙伯：未見過的女王》（Elizabeth: The Unseen Queen，暫譯）的影片中，BBC用鏡頭帶觀眾以伊利沙伯公主角度，回看她的少女與成年時期。

BBC獲准取用數以百計王室私人家庭影片片段，當中包括年輕的公主接受「希臘與丹麥王子菲臘」求婚後，看着手中訂婚戒指甜笑的模樣。

↑在聯合宣布紀錄片5月底播出時，BBC及白金漢宮合作將三張從未曝光、也會出現在紀錄片的相片發布。

這要多得英女王允許BBC取得前所未有的素材，包括由她、她的父母、菲臘親王及其他人親手拍下的照片及影片。讓這片長75分鐘、內容涵蓋襁褓時期的伊利沙伯到1953年她27歲登基的紀錄片得以完成，人們得以一窺她和王室成員不為外界所知的一面。

片中包括1946「希臘與丹麥王子菲臘」在巴爾莫勒爾堡向伊利沙伯公主求婚，之後她向鏡頭笑着展示手中訂婚戒指，一臉甜蜜。英國王室迄今仍未公開當年兩人訂婚的詳情。

兩人1947年結婚並相伴73載，直至2021年4月，菲臘親王逝世，享壽99歲。