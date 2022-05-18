美國準備放寬對委內瑞拉經濟制裁

美國政府準備放寬部分對委內瑞拉的經濟制裁，作為促進馬杜羅（Nicolás Maduro）政府與西方國家支持的反對派恢復談判。



美聯社5月17日引述兩名華府高層官員報道，今次美國放寬的制裁措施包括容許美國第二大石油公司雪佛龍（Chevron）與委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）商討營業執照，但不會開採或出口委內瑞拉區內的石油；另外華府亦會將PDVSA前高層、委內瑞拉第一夫人的外甥馬爾皮卡—弗洛雷斯（Carlos Erik Malpica-Flores）從制裁名單上移除。

不過包括委內瑞拉總檢察長、當地央行等個人或組織則維持在制裁名單內，美國財政部會繼續禁止委內瑞拉政府及PDVSA在美國金融市場內交易。

馬杜羅曾於3月與美國政府代表會面，華府官員最近亦在中美洲與反對派聯盟會談，討論推動解決當地政府問題的方法。一名華府官員向美聯社表示，該批反對派向美國提出放寬制裁的要點，換取對方與馬杜羅政府重回談判桌。

馬杜羅被指在2018年總統大選舞弊，因此不獲西方國家承認其地位，並推出經濟制裁等措施。俄羅斯今年2月底入侵烏克蘭之後，華府被迫重新思考國家安全優先次序，於是派員與馬杜羅會面，對方之後釋放兩名美國囚犯，同時承諾與反對派恢復對話。