普京：歐洲對俄羅斯能源制裁是「經濟自殺」

撰文：許懿安
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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭）5月17日稱，歐洲國家對俄羅斯實施制裁只會讓其經濟遭受損害，歐洲對俄羅斯能源的制裁政策是「經濟自殺」。

普京說，通過尋求逐步淘汰俄羅斯的能源供應，歐洲只會傷害自己，並敦促國家官員利用「深思熟慮」的舉措為國家謀取利益。

他在一個能源會議上表示，歐洲的行動將導致能源價格上漲和通脹上升。

普京說：「當然，這樣的經濟自殺是歐洲國家的本國事務」。

圖為俄羅斯總統普京2022年5月16日身在莫斯科，於集體安全條約組織會議上發言。（AP）

普京稱希望將供應轉往對俄友善的國家。他說歐洲「混亂的行動」不僅損害其經濟，也導致俄羅斯在油氣方面的收入增加。

他說「石油市場的變化本質上是構造性的，按照舊模式如常營運似乎不太可能，」他說：「在新的條件下，重要的不僅是如果開採石油，還要建立通向最終消費者的整個垂直供應鏈。」

普京說政府將協助俄羅斯的油氣企業改變商業模式。

歐盟委員會4日提交第六輪對俄羅斯制裁措施提案，其中包括今年年底前全面禁止進口俄羅斯石油；但匈牙利、斯洛伐克等多個歐盟成員國對此表示反對或持保留意見。按照歐盟規則，歐委會的提案需得到27個成員國的一致同意才能生效。

圖為2022年5月16日，左起哈薩克總統、吉爾吉斯總統、俄羅斯總統普京、塔吉克總統、亞美尼亞總理、集體安全條約組織秘書長薩斯及白羅斯總統在克里姆林宮舉行集體安全條約組織會議。（AP）
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