普京：歐洲對俄羅斯能源制裁是「經濟自殺」

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭）5月17日稱，歐洲國家對俄羅斯實施制裁只會讓其經濟遭受損害，歐洲對俄羅斯能源的制裁政策是「經濟自殺」。



普京說，通過尋求逐步淘汰俄羅斯的能源供應，歐洲只會傷害自己，並敦促國家官員利用「深思熟慮」的舉措為國家謀取利益。

他在一個能源會議上表示，歐洲的行動將導致能源價格上漲和通脹上升。

普京說：「當然，這樣的經濟自殺是歐洲國家的本國事務」。

圖為俄羅斯總統普京2022年5月16日身在莫斯科，於集體安全條約組織會議上發言。（AP）

普京稱希望將供應轉往對俄友善的國家。他說歐洲「混亂的行動」不僅損害其經濟，也導致俄羅斯在油氣方面的收入增加。

他說「石油市場的變化本質上是構造性的，按照舊模式如常營運似乎不太可能，」他說：「在新的條件下，重要的不僅是如果開採石油，還要建立通向最終消費者的整個垂直供應鏈。」

普京說政府將協助俄羅斯的油氣企業改變商業模式。

歐盟委員會4日提交第六輪對俄羅斯制裁措施提案，其中包括今年年底前全面禁止進口俄羅斯石油；但匈牙利、斯洛伐克等多個歐盟成員國對此表示反對或持保留意見。按照歐盟規則，歐委會的提案需得到27個成員國的一致同意才能生效。