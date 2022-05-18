芬蘭瑞典正式提交加入北約申請書　未來還有哪些步驟？

北約秘書長托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）5月18日表示，芬蘭及瑞典已正式提交加入北約申請書，他對此表示歡迎，形容兩國是「我們最緊密的夥伴」。



托爾滕貝格與芬蘭、瑞典的外交代表一同在布魯塞爾召開記者會，他表示歡迎兩國申請加入，「你們是我們最緊密的夥伴，你們在北約的會員資格將提升我們的共同安全。」

申請流程是怎樣？

依照規則，申請加入北約的國家需要得到全體30個成員國同意後才可加入，據《經濟學人》指，國家遞交意向書後，北約將與其會談討論政治、國防、法律和技術問題，然後起草加入議定書，再交由各會員國的駐北約代表和申請加入的國家代表共同簽署，這些初階段步驟可以在數周內完成。

北約：圖為2022年5月17日，瑞典外交部長林德在斯德哥爾摩簽署用作申請加入北約的文件。（AP）

美聯社則指，交由30個會員國考慮的步驟預計約兩周內完成。問題是會員國之一的土耳其有可能成為攔路虎，總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）5月16日表示，土耳其將反對制裁土方的國家加入北約（NATO），意指芬蘭和瑞典，兩國未來能否說服土耳其成為關鍵。

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報道稱，若然兩國與土耳其的談判順利，成功過關，便能在數個月內成為北約會員國，通常是8至12個月。據《經濟學人》稱，申請議定書需得到北約各現行會員國國內的批准，此流程便是需要數以月計的時間。