疫情｜新冠病毒朝鮮變種遲早出現？　零疫苗缺乏醫療成病毒溫床

朝鮮爆發新冠疫情，每天新增「發燒」個案數以十萬計。世衛5月17日表示，對朝鮮疫情高度關注，且憂慮當地會較高機率出現變種。新冠病毒已肆虐多地，且已出現多個不同的變種及亞型，為何朝鮮出現變種機率會較高？



病毒變種，是一種十分自然的現象。病毒僅是一個微小，載着遺存基因組的蛋白質物體，而基因組在複製期間，有機會出現錯誤。絕大部分的變種對病毒不會造成顯著影響，甚至令病毒更弱，但偶爾會令病毒變得更強，最終取代原版病毒成為感染主流。由Alpha、Delta、Omicron到今天的Omicron BA.2，都是依循這樣的方法變種而成。

圖為5月1６日，韓國首爾車站，新聞節目正播放朝鮮領袖金正恩巡視的報道。

由於病毒只要複製就有機會出現錯誤，要讓變種病毒消失，遺一的方法就是令病毒停止傳播和複製。但在今天「與病毒共存」的國際社會下，這幾乎不可能發生，因此出現變種僅是時間問題。

不過，當病毒無辦法在人群中快速傳播，或因社會建立免疫屏障，人們已施打疫苗或曾染疫擁有抗體，病毒在入侵人體後未特別出現病症前已被消滅，病毒的變種機會還是有很大程度的限制。

無任何免疫屏障

朝鮮會成為病毒變種的溫床，是因為朝鮮幾乎沒有人接種疫苗，同時缺乏完善醫療系統。病毒非常容易在朝鮮散播，造成大規模感染。以朝鮮每天公布每天數以十萬計的「發燒」個案，可見病毒傳染力極高。即使絕大部分的患者可以治癒，但病毒從中大量繁殖期間一旦成功變異，不僅可拖延朝鮮的疫情，更可能感染鄰國，造成新一輪的全球爆發。

但即使不以變種病毒風險去看，朝鮮缺乏完善醫療及治療藥下，疫情爆發影響亦可以非常嚴重。有專家警告，就人口規模而言，朝鮮最終可能會成為世界上最嚴重的感染率及死亡率的國家。