烏克蘭．持續更新｜拜登晤芬蘭瑞典領袖　稱兩國符合加入北約條件

俄烏戰事在5月19日踏入第85天。聯合國數據顯示，截至5月16日午夜，戰爭中已有3,752名平民喪生、傷者人數4,062人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・拜登在白宮會見到訪的芬蘭總統尼尼斯托與瑞典首相安德松，他表示兩國符合加入北約的所有條件。

・土耳其總統埃爾多安重申土方反對芬蘭與瑞典加入北約，外長恰武什奧盧則在與美國國務卿布林肯會面後表示，土耳其的關切應要得到解決。

・芬蘭總理馬林稱北約未有計劃在芬蘭部署核武器或永久基地。

・澤連斯基稱烏俄兩國談判後，同意在亞速鋼鐵廠停火兩天，其中首批撤離人士會於19日早上抵達扎波羅熱。

5月19日最新消息

2318 拜登在白宮會見到訪的芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinistö）與瑞典首相安德松（Magdalena Andersson），他表示兩國符合加入北約的所有條件，又稱北約加入兩個北歐新成員的話，將能加強聯盟安全。

2301 俄羅斯外交部表示，俄羅斯外長拉夫羅夫與伊朗外長阿卜杜拉希揚通話，討論了恢復伊朗核協議的前景問題及烏克蘭局勢。

2234 土耳其總統埃爾多安重申土方反對芬蘭與瑞典加入北約，他表示「我們已告訴我們的朋友，我們將對芬蘭和瑞典加入北約說不，將繼續致力於此，不會容忍北約內有恐怖組織。這些國家是庫爾德工人黨和人民保護部隊的所在地。」

2223 俄羅斯庫爾斯克（Kursk）州長斯塔羅沃特（Roman Starovoyt，暫譯）表示，俄羅斯西南部接壤烏克蘭邊界的一條村莊遭受攻擊，事件造成1人死亡，數人受傷。

2103 據英媒報道，芬蘭總理馬林稱北約未計劃在芬蘭部署核武器或永久基地，她表示北約內部「甚至沒有興趣」，她稱這個問題不是芬蘭與北約目前談判的一部份。

1742 俄羅斯外交部宣布把5名葡萄牙外交官為不受歡迎人物。

1555 七國集團（G7）財長和央行行長5月19日將舉行會談，英媒報道，預計議題包括如何協助烏克蘭在未來數月應付開銷、戰後重建、全球通脹問題、供應鏈等。

1329 日本首相岸田文雄表示，為援助遭受俄羅斯軍事攻擊的烏克蘭，日方將追加提供3億美元經濟支援。

1232 美國參議院全院通過讓總統拜登提名的資深外交官布林克（Bridget Brink）擔任下任駐烏克蘭大使。自從美國駐烏克蘭前大使約萬諾維奇（Marie Yovanovitch）2019年5月被時任總統特朗普召回以來，美國一直未有任命駐烏克蘭大使。

0910 土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）在紐約聯合國總部與美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）會面後表示，土耳其的關切應要得到解決，「不是在口頭上，而是要實踐。」

他指，不接受想加入北約的國家向土方實施國防出口限制和支持威脅土耳其的組織，「原因是什麼？ 我們與庫爾德工人黨鬥爭。他們卻認為庫爾德工人黨比我們更加親近他們。 這是能夠接受的嗎？」

0713 澤連斯基稱烏俄兩國談判後，同意在亞速鋼鐵廠停火兩天，其中首批撤離人士會於19日早上抵達扎波羅熱。

0538 歐盟宣布耗資2100億歐元，目標在2027年之前完全中斷對俄羅斯能源的依賴。內容包括加快從美國及加拿大進口液化天然氣、增加來自挪威的供應等，另外亦鼓勵歐盟成員國節省能源。

0526 德國向捷克捐贈15架坦克，以換取布拉格方面向烏克蘭提供價值最少1.3億美元的前蘇聯時代重型軍備。捷克政府沒提及該批武器內容，當地傳媒估計可能是蘇製T-72坦克及其他重型技術。

0444 布林肯指美國等西方國家制裁俄羅斯，導致全球糧食危機升溫的言論不實，稱他們在擬定制裁時，已經將農產品及肥料排除在外，確保這些產品不受影響，反指俄羅斯是唯一需要為此負責的國家。

0426 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在聯合國上宣布，華府會向烏克蘭提供額外2.15億美元緊急糧食援助，並呼籲各國迅速採取措施，應對俄烏戰爭引起的全球糧食危機。

0411 拜登表示，對芬蘭及瑞典加入北約的申請感到樂觀。

0347 烏克蘭國營電網否認會透過扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠向俄羅斯供電，強調該間遭俄羅斯佔領的核電廠仍處於烏克蘭電網之內，而且仍由烏克蘭專家控制。

0305 烏克蘭總統澤連斯基簽署政令，從25日開始再次延長戒嚴及動員令90天。

0253 美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）稱，參議院可能於19日通過400億美元援助烏克蘭的法案。

0241 美國有線新聞網絡（CNN）引述一名北約官員指，預計俄烏雙方在未來數週不會在戰場上取得主要進展。目前北約對烏克蘭重奪克里米亞及頓巴斯地區持樂觀態度，但不認為是短時間內可以做到的事。

0149 Google表示其俄羅斯子公司因為其當地銀行帳戶遭俄羅斯政府凍結，導致無法向員工及供應商支付費用，於是入稟申請破產。

0142 克羅地亞總統米蘭諾維奇（Zoran Milanović）在是否支持芬蘭及瑞典加入北約等問題上，與總理普連科維奇（Andrej Plenkovic）出現分歧，美聯社報道指，米蘭諾維奇有意仿傚土耳其，阻止該兩國成為北約成員國。

0133 俄羅斯外交部宣布關閉加拿大廣播公司（CBC）駐莫斯科分部，撤銷該台駐俄羅斯的記者認證及簽證，指這是對加拿大封殺《今日俄羅斯》（RT）的報復措施。

0124 美國相隔三個月之後，重開駐烏克蘭基輔的大使館。

0015 俄羅斯財政部的初步數據顯示，該國在今年首四個月的國防開支為1.7萬億盧布，佔2022年預算接近一半，其中在4月，俄羅斯在軍事方面花了6280億盧布，比去年同期急增128%。

0006 美國總統拜登（Joe Biden）表示，如果芬蘭及瑞典申請加入北約期間遭遇「侵略情況」，華府就會與該兩國合作應對。

0000 芬蘭國防部宣布，該國將聯同瑞典採購反坦克武器及突擊步槍、霰彈槍等手提槍械。

烏克蘭：圖為2022年5月16日，烏克蘭哈爾科夫一名居民的房屋被砲擊破壞，他拿鏟子清理瓦礫。（AP）

回顧5月18日時局：