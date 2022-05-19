土耳其阻芬蘭與瑞典加入北約　埃爾多安背後的盤算

芬蘭與瑞典加入北約的計劃，將受到土耳其的阻礙。土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）在5月18日重申，不會同意任何可能危及北約組織和土耳其自身安全的北約擴大行為。



埃爾多安在5月16日提出了兩個關鍵要求：芬蘭和瑞典停止對庫爾德工人黨（PKK）的支持，及要求美國解除針對土耳其實施的武器出口禁令。

土耳其的反對芬蘭與瑞典加入北約的反應，在北約引起了驚訝和疑惑的聲音。芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinistö）亦表示，他在4月曾與埃爾多安進行交談，當時埃爾多安未有向他提出類似的要求。

圖為5月18日，土耳其總統埃爾多安在安卡拉國會上，呼籲北約成員國尊重土耳其擔憂。（AP）

皇家聯合研究所（RUSI）智庫副主任埃亞爾（Jonathan Eyal）表示，埃爾多安正在使用邊緣政策，以達成目的。埃亞爾指埃爾多安對庫爾德工人黨的相關要求都是老調重彈，而土耳其正面臨大規模通脹，經濟陷入困境，國內支持度大跌，埃爾多安有站出來反對的理由。

在16日，土耳其司法部於芬蘭及瑞典分別確認了6名及11名庫爾德工人黨成員，懷疑他們與現居美國的居倫（Fethullah Gulen）有聯繫。土耳其指控居倫策劃2016年的政變，土耳其一直要求兩國引渡相關成員回國。但有外交官員表示，這份名單最後一次提出是在2017年，在近年未特別成為土耳其的外交議題。

土耳其又指責，2019年庫爾德工人黨支持者在瑞典一家購物中心舉行支持居倫集會，而瑞典警方沒有採取任何行動阻止。

埃亞爾指出，芬蘭及瑞典享有高度自由，將很難滿足埃爾多安的要求。但同時埃亞爾指埃爾多安另一個更重要的目標，是得到美國的注意，解除針對土耳其實施的武器出口禁令。土耳其在2017年購買俄羅斯的S-400導彈防禦系統，美國對此不滿並終止出售F-35隱形戰機予土耳其的計劃。