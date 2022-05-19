猴痘歐洲3國現蹤　英國疑有社區傳播　美國錄得今年首例

英國、葡萄牙和西班牙等歐洲國最近兩週都通報發現「猴痘」（Monkeypox）病例。病毒疑從非洲傳到歐洲，英國疑已有社區傳播。有關政府部門正致力追蹤病毒傳播途徑。此外美國也稱發現國內2022年第一宗個案，病人曾往加拿大。



英國累計9宗

英國5月4日發現首宗個案。此人4月29日出現皮疹、5月3日離開尼日利亞、5月4日抵英。英國16日宣布，當局又發現4個猴痘病例。連同18日2個新增個案，英國累計有9宗個案。

迄今英國病人人數雖不多，但大部份人並無曾往非洲的紀錄。政府14日已就歐洲地區發出疫情警示，亦不排除出現社區傳播鏈。

英國18日通報有2宗新個案，其中一人來自倫敦，另一人則住於英格蘭東南部，兩人之前都沒到過非洲，估計他們可能在本土感染，因此推斷國內或有多條傳播鏈。

英國衛生部門日前稱，病毒在倫敦的同性戀及雙性戀男性之間散播。世界衛生組織（WHO）指每十個感染猴痘的人士中，就可能有一人喪生，並認為有需要調查英國的傳播個案，以了解病毒如何在男同志發生性行為之間傳播病毒。

圖為2021年12月21日，葡萄牙里斯本的街坊在路上閒聊。（AP）

葡萄牙及西班牙

葡萄牙18日宣布發現5宗個案，另有15個疑似個案；疑似病例都在首都里斯本（Lisbon）附近被發現。

西班牙則稱正檢測23宗出現徵狀的疑似個案。西班牙政府部門稱，疑似病例都是在馬德里地區出現，病人現時在家隔離中。

流行病學專家、西班牙衛生應變中心主任西蒙（Fernando Simon）稱猴痘大範圍傳播的可能性不大，但不能排除。

圖為2022年5月3日人們進出美國阿拉巴馬州托馬斯維爾的托一間醫療中心。 （AP）

美國首宗個案

美國麻省衛生當局18日宣布，發現一名近日去過加拿大的男性感染「猴痘」，美國疾病控制和預防中心（CDC）稱是這是美國2022年來發現的第一宗個案。

這位在17日確診的病人已在留院就醫，情況良好。衛生當局正在追蹤他的密切接觸者，但稱這個病例不會令大眾感染風險升高。

美國CDC稱最近兩週葡萄牙、西班牙、英國都傳出疑似個案，當局正密切追蹤進展。

加拿大公共衞生署（Public Health Agency of Canada，PHAC）則稱已注意到歐洲近期有猴痘病例的狀況，但本國尚未發現相關病例。

美國疾病控制和預防中心在1971年公布的照片，顯示利比利亞一名女孩的手及腿部出現猴痘。（Getty Images）

香港衞生署衞防護中心網站資料顯示，猴痘是一種由猴痘病毒引起的人畜共患病，症狀類與天花相似，但病情較輕微。

網站內文稱，人在感染猴痘後的數天，患者會出現發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大。於出現皮疹前，嚴重淋巴結腫大可以是猴痘的一個顯著特徵。自發燒後約1至3天，口腔內會出現潰瘍，身體其它部位亦會出現皮疹。皮疹通常會於10天至兩星期內從斑丘疹發展到水疱、膿疱，然後是結痂，而在身體所有部位的皮疹一般會同步發展。

猴痘病徵持續14至21天，患者通常會自行痊癒。過去的猴痘爆發中，患者的死亡率介乎1％至10％之間。

它的傳播途徑包括，當人與受感染的動物、受感染的人、或受污染的物件接觸。人類如果被野生動物例如某些靈長類動物、囓齒動物和松鼠等咬傷或抓傷，或直接接觸其體液，都可能會受感染。長期面對面接觸引致的飛沫傳播，或直接的體液接觸，亦可能令病毒人傳人。

剛果民主共和國（剛果（金））1970年發現首宗人類感染猴痘個案。它主要由西非或中非部份地區的野生動物傳播，但近10年間在西非各地出現的個案逐漸增加。