美國嬰兒奶荒燒至加拿大　揭國內最大奶粉公司只出口中國不內銷

繼美國出現嬰兒配方奶粉荒後，加拿大都出現類似情況，部分超市的奶粉出現短缺。加拿大對嬰兒奶粉的需求雖然不如美國，但事件同時揭露一個鮮為人知的事實，加拿大的最大奶粉生產商製品，並沒有在國內銷售，而是全賣給中國。



新冠疫情導致供應鏈失常，一些製作配方奶粉的原材料短缺，導致美國嬰兒奶粉供應出現緊絀。至2022年2月，雅培在密歇根州生產的奶粉被指遭細菌感染，需要大規模回收，致使供應缺口擴大。

但美國出現的嬰兒奶粉荒，近日逐漸波及加拿大。在魁北克的超級市場，奶粉開始出現短缺。不過相比美國，加拿大對嬰兒配方奶粉的依賴較低，加拿大有更完善的在職母親育嬰和假期政策。

圖為5月13日，為於美國德克薩斯的一個家庭，母親正準備一樽配方奶粉。（AP）

不過，對一些無法餵哺母乳，或斷奶後因對牛奶敏感需使用配方奶粉的家長來說，任何短缺都會造成影響。一些空置貨架的照片在網上已造成一定程度的焦慮，刺激人們團積奶粉，令情況變得嚴重。

加拿大衛生部最近頒布一項臨時措施，允許進口獲准在其他國家銷售的嬰兒配方奶粉產品至6月30日，以彌補供應不足。

最大牛奶公司不內銷

這次事件亦揭露了一個鮮為人知的事實，位於安省金斯敦加拿大皇家牛奶公司（Canada Royal Milk），是加拿大最大奶粉生產公司，但其生產的奶粉，全都運往中國而非內銷。

皇家牛奶公司實質是由中國奶製品公司飛鶴國際在加拿大成立，據公司稱雖然他們大部分產品用於出口，但已正計劃為北美市場提供銷售。公司發言人指出，他們正與加拿大衛生當局溝通，提交在加拿大國內銷售的審查申請。

多倫多大學消費者行為專家和教授沙瓦（Avni Shah）指出，雖然加拿大的短缺情況不太明顯，但美國的恐慌可能會導致消費者的不確定性。 一些零售商已經開始實施限購，沙瓦指出，這些政策可能會加劇消費者的憂慮。