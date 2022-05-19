克羅地亞總統倡阻芬蘭瑞典入北約　與總理意見分歧

歐洲國家、北約會員國之一的克羅地亞（Croatia），總統米拉諾維奇（Zoran Milanović）5月18日表示，除非鄰國波斯尼亞和黑塞哥維那（BiH）修改其選舉法，否則他會指示克羅地亞駐北約代表投票反對瑞典和芬蘭加入北約。

他的意見與總理普連科維奇（Andrej Plenkovic）分歧，當地外交部上周曾稱，駐北約代表會遵循部門指示而非總統。



米拉諾維奇18日在總統辦公室召開記者會，期間他稱「這並非針對芬蘭和瑞典的行動，只是為了克羅地亞」。他舉例稱，土耳其正展示如何為國家利益而戰。

總理普連科維奇和外交部批評他破壞國家聲譽，克羅地亞外交和歐洲事務部上周表示，在這種情況下，克羅地亞駐北約代表諾比洛（Mario Nobilo）會遵循部門指示而非總統。

米拉諾維奇4月26日稱，在波黑修改選舉法前，克羅地亞國會不得批准北歐兩國入北約，但他也承認，芬蘭或瑞典加入北約的決定權並不在他手中，是由國會決定。

米拉諾維奇認為，克羅地亞族波黑人遭受歧視，於是倡導波黑改革選舉法，並主張美國、英國、德國等應該向波黑施壓。他也曾在4月26日指，芬蘭與瑞典加入北約將是「危險的冒險」。