金磚國家外長視像會晤　習近平致辭：抵制冷戰思維和集團對抗

撰文：李秀坤
出版：更新：

金磚國家外長5月19日舉行視像會晤，中國國家主席習近平在開幕式發表視像致辭，他表示金磚國家要加強政治互信和安全合作，反對霸權主義和強權政治，抵制冷戰思維和集團對抗。

據新華社報道，習近平指當前百年變局和世紀疫情疊加影響，國際形勢中不穩定、不確定、不安全因素日益突出，但是和平與發展的時代主題沒有變，各國人民對美好生活的追求沒有變，國際社會同舟共濟、合作共贏的歷史使命也沒有變。

他稱，作為國際社會積極、向上、建設性力量，金磚國家應該堅定信念，直面風浪，以實際行動促進和平發展，維護公平正義，倡導民主自由，為處於動盪變革期的國際關係注入穩定性和正能量。

習近平強調「歷史和現實告訴我們，以犧牲別國安全為代價，片面追求自身安全，只會造成新的矛盾和風險。」

圖為2022年5月9日下午，中國國家主席習近平在北京同德國總理朔爾茨舉行視像會晤。（新華社）

他稱為了促進世界安危與共，前不久提出全球安全倡議，金磚國家要加強政治互信和安全合作，就重大國際和地區問題密切溝通協調，照顧彼此核心利益和重大關切，互相尊重主權、安全、發展利益，反對霸權主義和強權政治，抵制冷戰思維和集團對抗，共建人類安全共同體。

習近平強調，發展是新興市場國家和發展中國家的共同任務，面對當前各種風險挑戰，加強新興市場國家和發展中國家團結合作，比以往任何時候都更為重要，五國要同更多新興市場國家和發展中國家開展對話交流，增進理解互信，拉緊合作紐帶，加深利益交融，讓合作的蛋糕愈做愈大，讓進步的力量愈聚愈強，為實現構建人類命運共同體的美好願景作出更大貢獻。

習近平與小馬可斯通話　稱盼菲律賓續奉行獨立自主外交政策澳洲大選在即　大量競選宣傳出現習近平肖像習近平向菲律賓當選總統小馬可斯致賀電
習近平
金磚五國
你可能感興趣