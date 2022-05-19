金磚國家外長視像會晤　習近平致辭：抵制冷戰思維和集團對抗

金磚國家外長5月19日舉行視像會晤，中國國家主席習近平在開幕式發表視像致辭，他表示金磚國家要加強政治互信和安全合作，反對霸權主義和強權政治，抵制冷戰思維和集團對抗。



據新華社報道，習近平指當前百年變局和世紀疫情疊加影響，國際形勢中不穩定、不確定、不安全因素日益突出，但是和平與發展的時代主題沒有變，各國人民對美好生活的追求沒有變，國際社會同舟共濟、合作共贏的歷史使命也沒有變。

他稱，作為國際社會積極、向上、建設性力量，金磚國家應該堅定信念，直面風浪，以實際行動促進和平發展，維護公平正義，倡導民主自由，為處於動盪變革期的國際關係注入穩定性和正能量。

習近平強調「歷史和現實告訴我們，以犧牲別國安全為代價，片面追求自身安全，只會造成新的矛盾和風險。」

圖為2022年5月9日下午，中國國家主席習近平在北京同德國總理朔爾茨舉行視像會晤。（新華社）

他稱為了促進世界安危與共，前不久提出全球安全倡議，金磚國家要加強政治互信和安全合作，就重大國際和地區問題密切溝通協調，照顧彼此核心利益和重大關切，互相尊重主權、安全、發展利益，反對霸權主義和強權政治，抵制冷戰思維和集團對抗，共建人類安全共同體。

習近平強調，發展是新興市場國家和發展中國家的共同任務，面對當前各種風險挑戰，加強新興市場國家和發展中國家團結合作，比以往任何時候都更為重要，五國要同更多新興市場國家和發展中國家開展對話交流，增進理解互信，拉緊合作紐帶，加深利益交融，讓合作的蛋糕愈做愈大，讓進步的力量愈聚愈強，為實現構建人類命運共同體的美好願景作出更大貢獻。